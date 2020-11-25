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【中美角力】中國趁美政局大亂  謀藉經濟建立世界新秩序

國情動向 12:54 2020/11/25

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【中美角力】中國趁美政局大亂  謀藉經濟建立世界新秩序

美國大選後政治亂局不已，相比下，中國率先從疫情中復蘇、政治社會高度穩定。紐約時報指出，中方正藉此時機，大力反擊美國；中國在全球舞台愈來愈有信心，希望能建立世界新秩序，在過程中亦會加強對「不聽話」國家的懲罰。

紐約時報報道，中國的戰略受本國實力的驅使，中國已基本上在境內消滅了新冠肺炎疫情，國內經濟增長強勁，其他國家在從醫療設備到先進電子產品等各種東西上嚴重依賴中國。

拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機

換走中國眼中釘蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人？

報道說，國家主席習近平想讓其他國家與中國經濟產生更密切的聯繫，從而將其更緊密地納入中國的地緣政治軌道。習近平日前在亞太經濟合作會議（APEC）年度峰會上表示，中國堅持開放政策，將「積極地推動建立更加公平合理的國際經濟治理體系」。

習近平宣示：建立更公平國際經濟治理體系

他說，中國將在提高經濟韌性和競爭力的同時，建設更高水平的開放型經濟新體制，「這將為各國共享中國經濟高質量發展成果帶來更多機遇」。

報道說，在美國總統特朗普以新做法對待其他盟友時，中國正把自己塑造為全球化的捍衛者。中國商務部官網寫道：

美國還處於選舉的混亂中，中國正在形成全球最大規模的貿易協定（區域全面經濟夥伴協定，RCEP）。

拜登財長大熱反對關稅戰 惟這事與特朗普同調

拜登用女性打中美貿易戰   耶倫曾被特朗普踢走

雖然中國與美國的關係在特朗普執政後期急速惡化，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）甚至說，各國現在面臨著「一邊是野蠻，一邊是自由」的選擇，但亞太地區國家如今在貿易上對中國的依賴，比對美國的依賴要大。

這使拒絕中國的要求變得非常困難。澳洲最大的市場在中國，中國購買了近38%的澳大利亞出口商品，美國只購買了4%。在澳洲禁止華為提供國內電信設備，並多次直言批評中國內政問題後，中國已將各種各樣的澳洲出口商品作為打擊目標，而且往往不給出任何正式解釋。

一些國家經濟依賴中國　遠高於美國

報道說，本月，在沒有給出任何明確解釋的情況下，中國將價值300萬美元的澳洲大龍蝦耽擱在上海海關直到龍蝦死亡。此外，還有煤炭、葡萄酒、大麥、棉花等商品，都被中國陸續禁止自澳洲進口。

不過，澳洲仍在22日簽署了RCEP，希望中國在國際協議約束下改變對澳洲商品的打壓行為。

拜登上台中美關係惡化？智囊籲中國做好這準備

【拜登中國】美籍華人楊安澤或掌商務部  操盤中美科技戰

責任編輯：鄧國強

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