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【兩岸關係】經濟學人：3大因素 台商在大陸黃金時代一去不返

經濟脈搏 13:51 2020/11/25

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英國《經濟學人》刊文指出，隨著西方對中國崛起更加警覺，北京更渴望強化兩岸商業聯結。但在地緣政治、世代差異，以及競爭優勢不再的因素影響下，台灣企業在大陸蓬勃發展的時代恐怕已一去不返。大陸國台辦今日（25日）表示，歡迎台商到大陸投資，其在大陸上市將享受與當地企業同等待遇。

文章指，大陸為了吸引台商，分別在2018及2019年間，推出對台31條、26條優惠措施，今年5月再頒布10個部門連署的協助台資企業命令，讓台商「獲得和大陸企業相同待遇」。但這些努力成效有限，自2015 年以來，從台灣流入大陸的投資金額銳減逾50%。台商之所以對大陸卻步，主要有3方面考量。

地緣政治

北京給台企特殊待遇，包括在推動「自主創新」政策時稱台企為國內企業，讓愈來愈多台灣人提高警覺。美國政府對多間大陸出口商施加關稅處罰，造成許多台灣製造商撤離大陸。根據台灣業界最近所做的調查，在大陸設廠的台商當中，有40%已經或將要「轉移產能」到其他地區，主要是東南亞。

競爭優勢不再

台企面臨的第二項挑戰是競爭環境，一名上海台商表示，盡管北京推出多項惠台政策，但為了扶植國家旗下的供應鏈，許多合約仍傾向由大陸國企得標，他只能寄望得到轉包合約。寧波台商協會會長黃聖朝也透露，他們一共有約300家會員，至今無任何一家在大陸標到過大型政府合約。但他不認為這是因為台企遭受歧視，而是大陸企業的競爭力、創新力愈來愈強，已拋離在大陸發展的台企。

世代差異

台企投資中國熱度降溫的第三個理由與世代轉變有關，以昆山台商厚聲集團為例，佔多數的台籍主管目前都已接近退休年齡，但年輕一代的台灣人，如今卻不太願意到大陸擔任經常吃力不討好的工廠主管職。現在大陸各地的台商正面臨「接班斷層」問題，他們對於在大陸進行大手筆投資已抱持謹慎態度。

國台辦：歡迎台企在大陸上市，分享發展機遇

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，台資企業在大陸享受和當地企業完全一樣的待遇，其在大陸上市，可以募集到企業發展所需資金，也可以提升企業品牌形像，更好地融入到大陸的經濟發展進程。她指愈來愈多的台資企業選擇在大陸上市，北京將採取有效措施，支持台企更好地分享大陸發展機遇。

她再次批評「極少數台獨頑固分子」長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，行徑絕不能容忍。陸方將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲台獨頑固分子及其金主等主要支持者，「正義的審判從來不會缺席」。

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責任編輯：陳建錫

投資產品 地緣政治 政治 經濟 國務院台灣事務辦公室 兩岸關係 寧波 台灣 中國 北京

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