【新冠疫苗】國藥新冠疫苗已申請上市 明年能產逾10億劑

國藥集團18日晚間表示，透過國家緊急使用計劃，已有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗。據《新華財經》25日報道，中國國藥集團有限公司副總經理石晟怡透露，國藥集團已向國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。

報道指，第3期臨床試驗取得安全和保護數據後，疫苗經審批就可上市。北京和武漢的高等級生物安全生產車間已建成，明年產能預計達到10億劑以上。

國藥集團董事長劉敬楨11月初出席論壇時就透露，國藥集團兩款新冠肺炎疫苗目前已有數十萬人接種，無嚴重不良反應，接種後離境的有5.6萬人，目前無一感染，是非常值得信賴和信任的。目前還不清楚劉敬楨提到的是哪支疫苗，國藥集團也沒有發表評論。

▲ 國藥已交新冠疫苗上市申請！近百萬人接種

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國藥集團18日晚間再次表示，透過國家緊急使用計劃，已有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗。國藥兩款新冠肺炎滅活疫苗定價出爐，一次都需要接種兩針，若獲得批准，每針的價格是300元人民幣，最高定價為600元人民幣。

據悉，中國生物隸屬國藥集團旗下，是中國歷史最久、規模最大的生物血液製品企業，自新冠肺炎疫情發生以來，研發全病毒滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗和減毒流感病毒載體疫苗等五條技術路線，最後認為滅活疫苗工藝成熟標準可控，具有規模化生產和大規模使用的經驗條件。

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責任編輯：游昊雲