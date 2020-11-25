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【中美角力】紐時解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件

國情動向 14:08 2020/11/25

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美國大選終有結果，民主黨拜登如無意外將入主白宮，他的外交及國安班子主張中國建立「競爭合作」關係，前中國外交部副部長、目前的中國外交智囊傅瑩迅即投書紐約時報，呼應美方主張。紐時今天發表文章，闡述全文刊載傅瑩文章的考量，指文章是中國政府首度系統地向拜登政府提出合作條件，深具參考價值。

美國官方宣布拜登當選、啟動移交權力當天，現任清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩向紐約時報投書，說明中美間建立合作－競爭關係是可能的。由於傅瑩曾任副外長、目前仍是中國外交政府智囊，她闡述的內容，被認定有代表中國政府立場的意味。【點擊閱讀全文】

拜登班子倡中美競合　傅瑩火速呼應有玄機

【中美角力】傅瑩警示中美恐爆歷史悲劇  誤判成關鍵

紐約時報社論版執行主編Kathleen Kingsbury當地時間周二隨即發表中文版題為「時報為何刊登傅瑩論美中關係的文章」的文章，解釋為何全文刊出傅瑩文章。她直言：

今天，我們發表了一篇由中國政府官員（前官員）傅瑩撰寫的專欄文章，其內容和言外之意讓我們得以深入了解2020年北京的想法。傅瑩是中國政府中的重要人物——比她的頭銜所傳達的重要得多。她是中國地位最高的女性之一，被普遍視為溫和派。

Kathleen Kingsbury指出，傅瑩這篇文章是到目前為止，中國政府關於拜登（Joe Biden）當選總統的唯一官方聲明，超越了通常的陳詞濫調。「不可否認，美中關係在過去四年中受到了損害。傅瑩是在闡述她的政府計劃與拜登新政府合作的條件」。

紐時社論版執行主編：傅瑩給出了橄欖枝、含蓄的威脅

她指出，這些條件既包括含蓄的威脅，也包括橄欖枝，可能會對美國今後的外交政策產生重大影響。

傅瑩認為，中美兩國軍方應該在戰略層面進行對話。她認為兩國在氣候變化、公共衛生和數字安全方面有合作的空間。 「中美如能攜手與其他國家同心協力應對這些挑戰，多邊主義將繼續為人類進步帶來希望，」她寫道。 

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【拜登中國】美籍華人楊安澤或掌商務部  操盤中美科技戰

拜登用女性打中美貿易戰   耶倫曾被特朗普踢走

Kathleen Kingsbury直言，「這是一種極為重要的想法——需要進行多邊合作，而拜登和他的團隊似乎也致力於此。與此同時，自理查德·尼克森（Richard Nixon，尼克遜）以來的每一位美國總統都會告訴你，與中國打交道的問題永遠是：要付出什麼樣的代價？」

拜登公布外交及國安班子後，外界關注他們主張的中美競爭與合作關係。而傅瑩旋即在紐約時報發表文章，題為「中美構建合作–競爭關係是可能的」。

傅瑩文章分三部份 訂出紅綫也倡議合作

整理這篇文章，內容分三個部份：一是為中美重建關係定調，二是檢討當前中美衝突起因，並提出緩和手段；三是提出未來合作空間。

換走中國眼中釘蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人？

【中美角力】拜登視中國為可控豹子  3大變招打中美貿易戰

傅瑩在文中劃下中美關係紅綫，例如她質疑，「美國是否想幫助台灣實現獨立，是否想在南海爭議中選邊站隊，要像過去的帝國主義者那樣欺侮中國」？

但傅瑩又提出中美合作的方案指出，最緊迫的是抗擊新冠疫情的合作。如果兩國能夠攜手提高全球疫苗的可獲得性和可負擔性，整個世界都會因此而獲益。

責任編輯：鄧國強

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