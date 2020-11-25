【華為禁令】巴西總統之子批華為是間諜工具 中方指毫無事實依據

在中美科技戰下，巴西政府日前宣布支持美國的「清潔網絡」提議。近日，巴西總統的兒子，聯邦眾議員愛德華多還發布推文，指責中共和華為等中企搞網絡間諜活動。中國駐巴西使館發言人回應稱，上述言行毫無事實依據，是配合美國抹黑中國形象、打壓中企。

中方：美國才是全球數據網絡安全的真正威脅

據報道，愛德華多23日在推特發文，將華為技術稱為「中國的間諜活動」，他後來已刪除這則推文。而在一則仍在的發文中，他表示，「清潔網絡」倡議意味著對抗「自由之敵」，像是「中國共產黨」。

中國駐巴西大使館官網25日公布發言人回應指，愛德華多作為聯邦眾議院外委會主席，發表的毫無事實依據的論調與其身份不符，目的是配合美方濫用國家安全概念抹黑中國形象，打壓中國企業。

愛德華多等個別人士枉顧巴西社會普遍意願，其近期一系列惡劣言行與中巴互利合作的事實不符，不僅破壞了中巴友好氣氛，也損害了巴西國家形象。中方已通過外交渠道向巴方提出嚴正交涉。

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中國是巴西最大外資來源國之一

發言人稱，中巴建交46年來，在雙方共同努力下，兩國關係全面快速發展。中國連續11年成為巴西最大貿易伙伴，也是巴西最大外資來源國之一。雙方電信等各領域互利合作基礎深厚，取得長足進步。中巴雙方應繼續在相互尊重、平等互利原則基礎上擴大兩國在各領域的合作。

在數據安全方面，發言人強調，中方一貫堅定維護國際社會的網絡安全，提出《全球數據安全倡議》，呼吁打造開放、公平、公正、非歧視的數字發展環境。中國政府支持企業用科學、事實和法律說話，反對任何人妄加揣測，無端抹黑中國企業。

美國在數據安全問題上劣跡斑斑，少數政客插手干預別國5G建設，捏造中國從事網絡間諜活動等謊言，頑固封鎖華為，謀求排他性數字霸權，其做法恰恰是全球數據網絡安全的真正威脅。

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責任編輯：尹航

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