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【新冠肺炎】吳尊友：中國免費分享病毒基因 是對全球防疫最大貢獻

國情動向 15:09 2020/11/25

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吳尊友指中國對全球防疫作出重大貢獻

新冠肺炎席捲全球，不少國家都將責任歸咎中國身上。疾控中心首席流行病學專家吳尊友今日（25日）表示，中國在疫情爆發初期，快速確認病毒的基因序列，並且免費向全世界分享，是中國對全球疫情防控的最大貢獻。他又提到武漢封城，令150至200萬人免受感染，6萬人幸免於難。

吳尊友表示，在疫情大爆發的前三周，中國作出了4項重要的科學發現，分別是分離病毒、破解基因序列、確定潛伏期，以及確定傳播途徑，這些發現是制定新冠肺炎防控的科學依據。世界上很多國家都認為中國的速度不可思議，沒有其他國家可以做到，「我們回顧一下愛滋病流行的時候，1981年發現愛滋病，病毒分離是3年後的1983年。非典是花了將近6個月的時間分離出病原體。新冠我們只用了一周的時間。」

吳尊友強調中國對全球疫情控防作出了重大貢獻：

中國只用7天就明確了病原體、用2天就研發出了診斷試劑，創造了人類認識一種新傳染病的最短紀錄......我們這次分離出新型冠狀病毒破解基因序列，沒有申請專利，而是免費向全世界所有國家分享。所以我說這個分享是中國為世界提供的第一份免費的公共產品。

他指中國抗疫就像打仗一樣，第一時間發現疫情後，接下來跟上一系列的「組合拳」，包括「應檢盡檢」，發現更多感染的人；「應隔盡隔」，把可能感染的人提前隔離；「應治盡治」，所有符合治療的人全部納入免費治療。及時把相關信息向社會公布，讓公眾都能夠積極響應。

對於國內疫情有死灰復燃跡像，吳尊友指出，無症狀、輕微症狀的早期病例，會自我購藥治療或到私人診所就診，令病例不能及時發現，是目前疫情防控的一大挑戰。他建議允許私人診所診治發燒病人，對於發現新冠病例的予以獎勵；應對重點行業的從業人員每週進行核酸檢測，保證所有早期感染者都能被發現；應為重點行業的從業人員應急接種疫苗。他指，接下來的春節期間，只要人群中無感染者，就不會發生重大疫情。總結過去11個月的經驗，中國有信心防止疫情捲土重來。

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責任編輯：陳建錫 
疫情 治療 傳染病 診所 外交 冠狀病毒 專利 武漢 中國 疫苗

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