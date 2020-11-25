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【新冠疫苗】國產疫苗將上市  哪些人可以優先接種？

社會熱點 15:20 2020/11/25

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【新冠疫苗】國產疫苗將上市  哪些人可以優先接種？

國藥集團已向國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請，相信很快會審批，隨後大規模生產上市。國藥稱年產量可達10億劑，惟初期供應仍有限，內地有規定，將疫苗接種人群分為三類，按先後次序接種。

在近日舉辦的以「疫苗創新與公眾健康」為主題的首屆深圳大灣區疫苗峰會上，中國科學院院士、中國疾控中心主任高福這樣表示，在當前國內疫情得到有效控制情況下，現有的疫苗還沒有到普通人大規模接種的階段。

【新冠疫苗】國藥新冠疫苗已申請上市 明年能產逾10億劑

中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友教授也指出，「疫苗接種，主要優先考慮防止病毒進入中國境內的海關、邊防、疾控、醫療等領域工作人員，這是防止病毒輸入的第一道防線。」

科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉表示，中國把新冠疫苗優先接種人群大致劃分為三類：一是高風險人群，二是高危人群，三是普通人群。「所謂高風險人群主要是指一線的醫療防疫人員，邊境、口岸的工作人員，還有由於工作原因必須要去高感染風險地區或者國家的工作人員，還有我們要保證城市基本運行的一些工作人員。」

鄭忠偉指出，高危人群主要是指老人、兒童、孕婦以及患有基礎疾病的人群。這類人群一旦感染新冠，出現重症或危重症比例遠遠大於其他人群。

【新冠肺炎疫苗】中國疾控主任：信我，中國疫苗都好有效

專家認為，目前，普通百姓並不是新冠疫苗使用的優先人群，因為在中國境內，普通老百姓感染新冠病毒的機會很小。其次，如果發現病毒，出現感染，死亡率比較高的老人或基礎性病變比較高的人群應是重點保護對象。如果這兩大人群能夠保護好，控制疫情的目的就基本達到了。

不少人會問，暫時不能接種新冠疫苗的普通人怎麼辦？湘雅醫院感染控制中心李春輝副主任建議，預防新冠肺炎要繼續做好患者預檢分診，早期識別，及時管理和隔離傳染源；以及落實標准預防措施，包括個人衛生，如勤洗手、戴口罩、常通風、保持社交距離等，並做好環境清潔與消毒，這些措施對預防季節性流感也同樣有效。

責任編輯：鄧中建

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