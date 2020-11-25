【中國經濟】胡潤民企500強：騰訊市值超阿里首登榜首

胡潤百富在佛山發布2020年中國500強民營企業，今年上榜門檻為230億元（人民幣，下同），比去年提高90億元。騰訊 （0700） 市值較去年漲了2萬億，以4.98萬億首次成為中國價值最高民營企業。

胡潤中國500強民營企業上榜企業總價值達到56萬億的歷史新高，比去年增加20萬億，相當於去年中國GDP的近六成。企業平均市值1100億元，比去年增長390億元，增幅55%。

騰訊市值超過阿里巴巴 （09988） 排首位，阿里巴巴以4.78萬億價值排到第二，但仍比去年增長了25%。美團 （03690） 價值增長至去年3倍，超過中國平安 （02318） 和螞蟻集團，以1.63萬億進入前三。電訊設備商華為價值則下跌8%至1.1萬億，排名第七。

兩家電商新進前十，包括拼多多價值增長至去年4倍，達1.14萬億，從去年第14位上升至第六；京東 （09618） 價值增長至去年3倍，達9960億元，從去年第12位上升至第八。

此外，今年有120家新上榜企業，其中13家價值上百億美金。

從行業看，大健康行業比去年增加四成，而房地產行業比去年減少三成。今年120家新上榜企業中，有一半來自大健康和先進製造業。

上榜總部所在省份來看，廣東以111家位列第一。浙江增加最多，較去年增加10家達71家。而從城市來看，有一半500強企業集中在北上深杭四個城市；新一線城市包括杭州、蘇州、寧波、廈門和長沙的上榜企業數量有所增長。北京仍然是500強企業最多的城市，有94家。

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責任編輯：蒯宇澄