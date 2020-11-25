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【新冠疫苗】台灣為獲疫苗三管齊下 迄今共1500萬劑落袋

社會熱點 16:15 2020/11/25

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隨著多間疫苗大廠宣布喜訊，台灣稱，近期首次和國際大廠簽約採購1,000萬劑疫苗，迄今約掌握1,500萬劑貨源。

COVAX+國際大廠 台灣獲1500萬劑

台灣在疫苗上實行「三管齊下」的方法，其一是自己研發，其二是向國際大廠洽購，其三是參與「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）。

日前，指揮中心指揮官陳時中透露，台灣正和數家國際大廠洽購疫苗。今日他即證實，近期首次和國際大廠簽約採購1,000萬劑疫苗，已支付訂金但供貨時間還不確定，哪家廠牌也暫時無法公布。

陳時中說，這次向國際大廠購買的量，加上COVAX可望取得的量，台灣至少已有1,500萬劑落袋，目前仍有3家廠商洽談中，將持續努力提高購買量，希望能符合社會需求。

稍早前，陳時中就曾坦言，確切的供貨時程是目前面臨最困難的挑戰，無論個別廠商、COVAX甚至台灣產疫苗，都無法明確告知何時能供貨，但以目前進度，應該不會拖太久。

【中美角力】美環保署長押後訪問台灣　彭博稱因花費顧慮

【新冠肺炎疫苗】台灣已訂相等人口一至五成新冠疫苗  明年初到貨

【RCEP簽署】台灣與成員國經貿往來密切 今後將被邊緣化？

指揮中心發言人莊人祥24日表示，近期COVAX已開出首波疫苗清單，提供阿斯特捷利康（AstraZeneca）、德國BNT、賽諾菲（Sanofi ）供台灣選擇，目前台灣決定3支疫苗都保留，視臨床試驗進度、疫苗效果、價格等做最後評估。

莊人祥說，各廠牌的疫苗價格不一，當初和COVAX簽約時，以每劑10.5美元（約78港元）為基準計算訂金，並提供每國10%至50%人口的疫苗量，並承諾最快於明年第1季就能到貨，但發貨順序如何安排，他並不清楚。

責任編輯：尹航

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