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【新冠疫苗】國藥疫苗2針要706元  俄羅斯賣這個震感價

社會熱點 18:18 2020/11/25

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新冠肺炎國產疫苗再傳喜訊，國藥 （01099） 疫苗已伸請上市，據報每人接種兩劑總價約600元人民幣、折合港幣約706元，但是否最終定價仍待官方公布。在此之際，歐美及俄羅斯疫苗價格亦浮面，其中，俄羅斯公布Sputnik-V疫苗接種兩劑只要20美元、折合155港元平絕環球。

國藥集團18日晚間曾公布，透過國家緊急使用計劃，已有將近100萬人接種國藥集團研發的實驗性冠狀病毒疫苗。國藥兩款新冠肺炎滅活疫苗定價亦出爐，都要打兩劑，其中較便宜的一款一劑300元人民幣，兩劑要600元人民幣、折合港幣約706元。

國藥2劑600元人幣 折合港幣706元

而外國藥廠疫苗價格如何？俄羅斯藥廠公布了「震撼價」。

【新冠疫苗】國藥新冠疫苗已申請上市 明年能產逾10億劑

【新冠疫苗】國產疫苗將上市  哪些人可以優先接種？

俄羅斯「史普尼克5號（Sputnik-V）」在Twitter表示，第2次臨床測試中期分析顯示，在注射首劑「史普尼克5號」疫苗後第28天，有效性達91.4％。而注射42天後的有效性逾95％。在測試期間並沒有出現任何特別的不良反應，只有一些輕微的症狀，包括發燒、疲勞、頭痛等。

疫苗生產商表示，「史普尼克5號」疫苗的每劑售價低於10美元（約77.5港元），需接種2劑，兩劑20美元折合港幣約155元，預計明年可以在全球廣泛使用，而俄羅斯國民則可以免費接種疫苗。

「史普尼克5號」疫苗是由俄羅斯加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心研發，是全球首個註冊的新冠疫苗。

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【新冠疫苗】巴西突停試一款中國疫苗 事態出現大逆轉？

【新冠疫苗】巴西警察：中國疫苗試驗者 其實死於自殺

資助疫苗計畫的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）行政總裁德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）告訴路透社，疫苗的價格將明顯低於其他具有類似療效水準的競爭對手。

俄羅斯疫苗平絕歐美私營藥廠疫苗

至於歐美疫苗，報道指輝瑞（Pfizer）兩劑約港幣306元、Moderna兩劑約港幣388至406元。這都與中國國藥疫苗一樣，貴過俄羅斯疫苗。

但有分析指，以現有掌握的有限資訊去評論哪家疫苗最貴、或者最便宜，其實未必科學；部分西方疫苗初步價格低廉，原因是政府前期給予藥廠巨額資助、降低了開發成本。

內地熱捧國產新冠疫苗  淨係籌號已炒上萬元

【新冠疫苗】中國女生為返英打國產疫苗：我是白老鼠  但我信政府

例如，牛津早前便表示疫苗會以成本價發售，料每劑折合約港幣31港元、打兩劑約港幣62元；價格超低背後，是因在研發階段獲得官方巨額資助，且不以牟利為目標。

值得注意是，中國官方最終或補貼民眾打針、加上監管部門會干預定價，官員已保證民眾不會打不起疫苗。

責任編輯：鄧國強

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