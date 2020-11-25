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美機構：百度這2款App數據傳回中國 14億用戶無所遁形

國情動向 17:45 2020/11/25

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百度被指將用戶個資傳回中國

美國資安公司警告，全球有14億人的個人資料、數據正被傳回中國，這些人都是「百度搜尋」及「百度地圖」的用戶。用戶即使換了手機，亦可能無法擺脫追蹤。兩款App一度被Google Play下架，「百度搜尋」修正後獲重新上架。百度未回應有關指控，強調重視用戶隱私安全。

Palo Alto Networks發現，兩款App會對Android手機隨時向中國伺服器傳送國際行動裝置辨識碼（IMEI碼）、國際移動用戶辨識碼（IMSI碼）和MAC地址等敏感數據。IMEI碼可以識別出特定用戶SIM卡的資訊；IMSI可用來在歸屬位置暫存器中，查詢用戶資訊；MAC地址則能確認網路裝置位置。該公司指出，只要這三個資訊加起來，代表就算換了手機，中國理論上還是可以隨時知道哪位使用者正在用哪台手機，搭配百度地圖定位功能，更能知道人在何方。

研究人員解釋：「收集數據的 Android 程式，能夠跟蹤用戶，例如，用戶將他的SIM卡換到新手機，並安裝了前一隻手機中有收集過數據的應用程式，那開發人員就能成功的標示出該用戶。」Google在上月28日將上述App下架。及後「百度搜尋」在本月19日重新上線，「百度地圖」則仍處於下架狀態。

百度聲明稱，他們正在努力按照Google要求更新「百度地圖」，期望在12月初完成。百度是非常重視用戶隱私安全的公司，僅會在用戶授權下使用其個資。

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責任編輯：陳建錫

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