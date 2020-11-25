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【新冠疫苗】國藥用這個例子說明：我們疫苗好有效！

社會熱點 20:08 2020/11/25

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國藥董事長劉敬楨此前表示，可在年底前生產1億劑，並舉出一間跨國公司作例，說明國藥疫苗可靠性高。

新冠肺炎中國疫苗上市有期，新華財經報，中國醫藥集團副總經理石晟怡表示，國藥集團已向國家藥監局提交了新冠疫苗上市申請。而國藥董事長劉敬楨此前表示，可在年底前生產1億劑，並舉出一間跨國公司作例，說明國藥疫苗可靠性高。

中國目前已有5款新冠疫苗進入三期臨床試驗，其中兩款是國藥集團旗下的中國生物研發。中國官方7月批准3款新冠疫苗緊急使用，其中兩款就是國藥旗下中國生物疫苗。

【新冠疫苗】國藥新冠疫苗已申請上市 明年能產逾10億劑

【新冠疫苗】國產疫苗將上市  哪些人可以優先接種？

受到率先提交疫苗上市申請的消息激勵，國藥集團下屬的國藥股份（滬：600511）股價，周三（25日）在A股收盤高掛漲停，國藥控股 （1099） 在港股也大漲5.56%。

國藥旗下公司　中港股價大漲

澎湃新聞報道，國藥董事長劉敬楨17日表示，國藥集團研製的新冠疫苗投入緊急使用後，已有近百萬人接種，沒有接到一例嚴重不良反應的報告，只有個別的有一些輕微症狀。

他並稱，世界150多個國家的工程項目建設人員、外交人員、留學生在打完國藥疫苗後，到目前為止，沒有出現一例感染的病例。

【新冠疫苗】國藥疫苗2針要706元  俄羅斯賣這個震感價

【新冠疫苗】中國女生為返英打國產疫苗：我是白老鼠  但我信政府

劉敬楨還舉例稱：

某跨國公司在國外的辦事處共有99名員工，其中有81人注射了疫苗，疫情在該辦事處爆發後，未注射疫苗的18人中有10人感染，而接種疫苗的人員無一感染。

劉敬楨本月7日也曾表示，到今年年底，國藥集團新冠疫苗產能大概能達到1億劑左右，按照國家要求，明年產能要超過10億劑。

據報，國藥兩款新冠肺炎滅活疫苗定價亦出爐，都要打兩劑；其中較便宜的一款一劑300元人民幣，兩劑要600元人民幣、折合港幣約706元。而另一款的價格則較高。

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【新冠肺炎疫苗】中國疾控主任：信我，中國疫苗都好有效

內地熱捧國產新冠疫苗  淨係籌號已炒上萬元

責任編輯：鄧國強

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