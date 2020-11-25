【新冠疫苗】中國國產疫苗有望上市？ 5大重點你要知

全球新冠肺炎疫苗競賽激烈，在西方疫苗捷報頻傳之際，中國國產疫苗也傳好消息。據新華財經報道，中國國藥集團副總經理石晟怡稱，該集團已向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請。若果獲批，該疫苗將可推向市場，供大規模使用。

目前中國國產新冠疫苗有哪些？安全嗎？普通市民何時能接種？幾多錢？下文將解答。

Q︰中國哪些新冠疫苗進入3期臨床試驗？功效如何？

A︰目前中國有5款疫苗進入3期臨床試驗，分別是：國藥集團「中生武漢」、「中生北京」的滅活疫苗；北京科興中維生物技術有限公司的滅活疫苗；軍科院聯合康希諾研發的腺病毒載體疫苗；安徽智飛龍科馬生物製藥和中國科學院微生物所聯合研製的重組蛋白疫苗。

不過，有關疫苗的3期臨床試驗數據尚未公開。

上月，中國科技部社會發展科技司副司長田保國表示，目前已經進入3期臨床試驗的疫苗，基本上為輕度不良反應，尚未收到嚴重不良反應的報告。科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委科技發展中心主任鄭忠偉也稱，內地接受新冠疫苗緊急使用的所有人員，還沒有嚴重不良反應的報告，部分到高風險區域工作人也沒有發生感染的報告。

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Q︰如何才能申請上市？

A︰疫苗研發必經1、2、3期臨床試驗，3期大規模臨床試驗最為關鍵，一旦獲取足夠臨床研究數據，證明疫苗有足夠保護效力，且具備可接受的安全性基礎及穩定商業化規模生產質量時，就可提交疫苗上市申請，由國家藥監局審評。

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Q︰哪些人優先接種？

A︰新冠疫苗接種人群劃分為3類，分別是高風險人群、高危人群、普通人群。高風險、高危人群納入優先接種考慮。

其中，高風險人群主要是指一線醫療防疫人員，邊境、口岸工作人員，由於工作原因必須要去高感染風險地區或者國家的工作人員，以及保證城市基本運行的一些工作人員。高危人群主要是指長者、兒童、孕婦以及患有基礎疾病的人群。

另外，內地已展開新冠疫苗緊急使用，接種人士包括中國駐外工作人員、外交人員、留學生等。

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Q：中國新冠疫苗定價如何？

A：今年9月，有報道指中國國藥集團兩款滅活疫苗，正申請中國藥監部門的有條件批准，一旦獲得批准，疫苗可能的最高定價為600元（人民幣，下同）。目前這兩款滅活疫苗，都需要接種兩針，單針價格為300元。

不過，國藥負責人曾稱，在正式上市前產品尚無定價，會充分考慮其可及性、安全性、有效性，以及人們的支付能力來確定價格。鄭忠偉也表示，無論如何都要實現新冠病毒疫苗可及、可擔負，一定會在大眾可接受的範圍內提出指導價格。

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Q︰中國新冠疫苗產量多少？會輸出外國嗎？

A︰鄭忠偉上月預計，到今年底中國新冠疫苗的產能，能達到6.1億劑，明年會在此基礎上有效的擴大。

國藥集團董事長劉敬楨則稱，旗下疫苗明年產能將達到10億劑以上。

另外，中國已加入世衛有份牽頭的「新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）」，並承諾中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

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責任編輯：林佩怡

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