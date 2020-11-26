▲ 習近平：中國安全環境有變 聚焦備戰打仗

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平周三（25日）在中央軍委軍事訓練會議表示，當前中國安全環境發生新變化。在新華社通稿中，習近平5度提及備戰，包括強調「堅持聚焦備戰打仗」，並說要全面加強實戰化軍事訓練、提高訓練水平和打贏能力。

習近平在會議發表的談話指出：

全軍要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持聚焦備戰打仗，堅持實戰實訓、聯戰聯訓、科技強訓、依法治訓，發揚優良傳統，強化改革創新，加快構建新型軍事訓練體系，全面提高訓練水平和打贏能力，為實現黨在新時代的強軍目標、把我軍全面建成世界一流軍隊提供堅強支撐。

針對軍事訓練，習近平提到，這是部隊經常性中心工作，是生成和提高戰鬥力的基本途徑，是最直接的軍事鬥爭準備，對於確保部隊能打仗、打勝仗，提高部隊全面建設水平有十分重要意義。

中央軍委發布解放軍聯合作戰綱要 強調強化備戰打仗

美國擬重建「第一艦隊」針對中國 解放軍仍有一優勢抗衡（組圖）

他稱，中共十八大以來，堅定不移推進實戰化軍事訓練，解放軍軍事訓練在緊貼實戰、服務實戰方面向前邁出了一大步，解決了一些長期存在的突出矛盾和問題，支撐了備戰打仗能力提升和各項重大任務完成。

增強憂患意識 高級指揮員要集中精力研打仗

習近平強調，當前中國安全環境、軍事鬥爭態勢、軍方使命任務、現代戰爭形態、軍方組織形態、國防和軍隊現代化目標任務，都發生新變化，軍事訓練進入全方位變革、整體性提升的新階段。要把握新時代新形勢新任務新要求，增強憂患意識，強化使命擔當，加快實現軍事訓練轉型升級。

他指出，習近平指出，要加強戰略謀劃和頂層設計，紮實推進軍事訓練轉型。要強化戰訓一致，堅持以戰領訓、以訓促戰，做到按實戰要求訓練，實現作戰和訓練一體化；又要強化科技練兵。

他並強調，要加強黨對軍事訓練工作的領導。各級特別是高級指揮員要集中精力研究軍事、研究戰爭、研究打仗，懂作戰、會指揮、善組訓、真抓訓，練就過硬本領，帶出過硬部隊。

美國大選後台海局勢怎發展？ 台灣學者：「準戰爭」未結束

【中印衝突】解放軍曾用微波武器退敵 重奪班公湖制高點

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁