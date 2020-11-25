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習近平：中國安全環境發生新變化 要加強實戰化軍事訓練

國情動向 22:31 2020/11/25

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平周三（25日）表示，當前中國安全環境、軍事鬥爭態勢等發生新變化，強調要增強憂患意識；又要全面加強實戰化軍事訓練，全面提高訓練水平和打贏能力。

習近平出席在北京召開的中央軍委軍事訓練會議，提到軍事訓練是部隊經常性中心工作，是生成和提高戰鬥力的基本途徑，是最直接的軍事鬥爭準備，對於確保部隊能打仗、打勝仗，提高部隊全面建設水平有十分重要意義。

他稱，中共十八大以來，堅定不移推進實戰化軍事訓練，解放軍軍事訓練在緊貼實戰、服務實戰方面向前邁出了一大步，解決了一些長期存在的突出矛盾和問題，支撐了備戰打仗能力提升和各項重大任務完成。

增強憂患意識 高級指揮員要集中精力研打仗

習近平強調，當前中國安全環境、軍事鬥爭態勢、軍方使命任務、現代戰爭形態、軍方組織形態、國防和軍隊現代化目標任務，都發生新變化，軍事訓練進入全方位變革、整體性提升的新階段。要把握新時代新形勢新任務新要求，增強憂患意識，強化使命擔當，加快實現軍事訓練轉型升級。

他指出，習近平指出，要加強戰略謀劃和頂層設計，紮實推進軍事訓練轉型。要強化戰訓一致，堅持以戰領訓、以訓促戰，做到按實戰要求訓練，實現作戰和訓練一體化；又要強化科技練兵。

他並強調，要加強黨對軍事訓練工作的領導。各級特別是高級指揮員要集中精力研究軍事、研究戰爭、研究打仗，懂作戰、會指揮、善組訓、真抓訓，練就過硬本領，帶出過硬部隊。

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責任編輯：林佩怡

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