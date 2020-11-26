【馬勒當拿去世】曾4訪中國「世界盃沒中國是個遺憾」

▲ 【馬勒當拿去世】馬勒當拿曾4訪中國「世界盃沒中國是個遺憾」

阿根廷一代球王馬勒當拿（Diego Maradona）心臟病去世，終年60歲。馬勒當拿以1986年世界盃助阿根廷戰勝英格蘭，最終奪得當年世界盃最為人印象深刻，馬勒當拿去世令不少球迷婉惜。馬勒當拿與中國其實亦有相當淵源。馬勒當拿生前曾4次到訪中國，其中見證了阿根廷隊在2008年北京奧運足球賽中奪得金牌。馬勒當拿曾寄語中國足球，表示如果世界盃沒有中國隊，那是一個遺憾。

馬勒當拿對全球球迷以至非球迷來說，都是一個家喻戶曉的名字。馬勒當拿對中國球迷來說也非常親切，馬勒當拿曾先後4次到訪中國，曾獲邀來中國踢球之餘，也在中國做過慈善，可謂與中國有不解之緣。

回顧一代球王馬勒當拿風采：

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馬勒當拿首次來中國是1996年。當年馬勒當拿率領阿根廷球隊小保加（Boca Juniors；內地稱「博卡青年隊」）來中國踢友誼賽，以2：1擊敗了北京國安隊。馬勒當拿所到之處受到中國球迷熱烈歡迎，他在成都與四川全興隊踢友誼賽時，成都更萬人空巷，那場比賽小保加以3：0全勝四川全興，馬勒當拿策動了全部進球。

馬勒當拿退役後，2003年再次來到中國，那次他終於登上了長城，「過了一把好漢癮」，並遊覽了天安門廣場。馬勒當拿行程期間，也在街頭即興表演頂球。

2008年，馬勒當拿3訪中國，觀戰北京奧運足球賽，為阿根廷隊打氣。阿根廷隊當年在球王馬勒當拿「坐陣」下，表現也確是神勇，在北京鳥巢體育館衛冕金牌，繼2004年雅典奧運後連續兩屆奪金。

馬勒當拿最後一次來中國是2010年，那是球王的一次慈善之旅。馬勒當拿當年與中國紅十字會合作，成為了國紅十字會「溫暖中國——貧困腫瘤患者救治行動」的形像大使。馬勒當拿捐贈了個人物品，以及參加了兩場公益比賽，並將所得收益全部用於慈善事業。

有中國贊助商為了與馬勒當拿吃一頓飯，花了20萬人民幣，馬勒當拿據報將自己的鬍鬚作為給對方的禮物。馬勒當拿的兩場公益賽中，門票甚至炒到過萬人民幣一張。

馬勒當拿當年也對中國足球表達了祝福，表示「在足球領域，中國是沉睡的雄獅，我相信有一天中國足球必然會騰飛。」

馬勒當拿2017年在阿根廷接受採訪時，再次寄語中國足球，指如果世界盃沒有中國隊，那會是很大的遺憾：

「中國是當今世界第二大經濟體，國際影響力越來越巨大。同時，作為世界第一人口大國，中國擁有全球最多的足球球迷。在世界杯和國際賽場上，人們一直期待著看到具有世界一流水平的中國球員的身影。如果世界杯上沒有中國隊是很大的遺憾。中國人口眾多，我相信中國隊一定會能在不久的將來，在世界杯的舞台上大放光彩。我也相信，我能夠對中國足球發展有所幫助。」

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責任編輯：連兆鋒