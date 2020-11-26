【中印衝突】印度設進口障礙 打擊中國製蘋果iPhone和小米設備

路透社引述兩位業內消息人士稱，印度對來自中國電子產品質量許可的嚴格控制導致上個月蘋果新款iPhone的進口放緩，並影響了小米等企業生產的其他產品。值得注意，向印度標準局（BIS），也就是該國的質量控制機構提交的申請通常在15天內處理完畢，但現在有些申請需要長達兩個月或更長時間。

印度周二禁用了43款手機應用，其中包括阿里巴巴集團電子商務應用軟體全球速賣通(Aliexpress)，發起新一輪針對中國的網絡制裁。此前，印度與中國在喜馬拉雅山一段邊境發生衝突，雙方僵持達數月之久。

在與北京方面在邊境對峙後，印度加大了打壓中國科技公司的力度。印度9月又禁止了118個移動應用，其中包括騰訊控股頗受歡迎的《絕地求生》(PUBG)游戲，還包括百度的應用和小米的跨境電子商務平臺ShareSave。

▲ 印度設進口障礙 打擊中國製蘋果iPhone和小米設備

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這兩位消息人士稱，當蘋果新款iPhone 12遭遇延遲時，蘋果印度高管呼籲BIS加快審批速度，並保證蘋果將繼續擴大在印度的組裝業務。目前尚不清楚iPhone 12的審批程式被推遲了多長時間，蘋果也沒有回復記者的置評請求。

根據BIS的網站數據，截至周三，有1,080份提交的筆記本電腦、平板電腦和其他設備的申請正在等待中，其中669份申請的等待時間超過20天。數據顯示，這些包括緯創、仁寶在中國內地的工廠生產的設備以及杭州海康威視的設備申請。其中部分申請自9月以來就一直處於等待狀態。

受邊境衝突影響，印度貿易商和印度教民族主義團體幾個月來一直呼籲抵制從中國進口的產品，而印度總理莫迪則繼續推動自力更生和當地生產。報道引述其中一位消息人士稱，雖然BIS推遲了對智能手錶等產品的審批，但印度電子和信息化部正在推動企業在印度製造這些設備。此外，BIS的延遲也打擊了小米和OPPO等公司的智能手錶進口。

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責任編輯：游昊雲

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