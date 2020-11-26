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習近平賀拜登藏密碼   情感與期許滲滿寒意

國情動向 11:07 2020/11/26

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習近平賀拜登藏密碼   情感與期許滲滿寒意

美國大選官方結果公布逾一天後，國家主席習近平致電祝賀他當選。儘管拜登團隊與中方半官方代表，在不足24小時前，就中美構建競爭與合作關係互相呼應。但只要細讀習這份賀電，與4年前電賀特朗普的篇幅短，且措詞亦相當審慎，似乎為後續中美關係暗藏密碼。

習近平周三（25日）晚致電祝賀拜登當選美國總統，這距美國大選投票結束20多天、亦相隔拜登自行宣布勝選18天。這是拜登確定入主白宮後，兩國元首與候任元首的第一次互動，是觀察中美關係會有微妙改變的窗口。

值得注意是，新華社公布習近平電賀拜登的通稿，與他4年前電賀特朗普有巨大變化。回望4年前，新華社是這樣寫的：

2016年11月9日，國家主席習近平向美國當選總統唐納德·特朗普致賀電。

習近平在賀電中指出，作為最大的發展中國家、最大的發達國家、世界前兩大經濟體，中美兩國在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面肩負著特殊的重要責任，擁有廣泛的共同利益。發展長期健康穩定的中美關係，符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。我高度重視中美關係，期待著同你一道努力，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作，以建設性方式管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大進展，更好造福兩國人民和各國人民。

國家副主席李源潮致電邁克·彭斯，祝賀他當選美國副總統。

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而當前，新華社公布習近平電賀拜登則是這樣寫的：

11月25日，國家主席習近平致電約瑟夫·拜登，祝賀他當選美國總統。

習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

同日，國家副主席王岐山致電卡瑪拉·哈里斯，祝賀她當選美國副總統。

兩分聲明基調其實沒有太大變化，都在強調「秉持不衝突不對抗、相互尊重」，分別提到「合作共贏」和「聚焦合作」，這都是常態下中美關係的基本盤；但在兩個關鍵上，卻有明顯差異。

其一是篇幅及內容不同：

習近平當年電賀特朗普的新聞稿連標點長262字，而賀拜登的則只有194年，反映要跟美方說的話減少。

事實上，4年前習近平向特朗普說的「拓展兩國在雙邊、地區、全球層面各領域合作」，在拜登賀電中通通沒說；原因大概是4年前提出的地區（地緣）合作，現在已變了競爭，全球層面各領域合作，眼下已異化為廣泛的角力。

其二是是措詞迥異：

習近平當年對特朗普的賀電中，用上了「我」和「你」等滲有私人交情的字眼，反映雖然特朗普在4年前競選中，屢對中國施以惡言，但中方評估只是選舉語言，仍希望與特朗普建立良好的工作、乃至元首間的個人關係，為中美關係的穩定增加基礎。

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但其後實際發生的是，特朗普對中國咄咄逼人，美國對中國屢屢發動貿易戰、科技戰、地緣政治角力、甚至是一場綜合上述鬥爭的新冷戰，中美關係陷入冰河時期。

在這些背景下，習近平今次電賀拜登，再沒「我」和「你」之說，反映兩國情誼的溫度已降，與4年前不再一樣。

觀察者指，習近平賀電的變化，反映出中國經歷風高浪急的4年後，對中美關係非常謹慎，雖沒放棄改善中美關係，但對能否改善卻沒抱樂觀期望，這大概是未來4年中美關係的基本盤。

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要注意的是，拜登雖曾是美國政界中重量級「友華」政客，任副總統時更與習（時任國家副主席）建立了良好工作及個人交情。

美國政治風向變  中國對拜登不放心

但美國政治風向已變，拜登在競選總統寶座時曾批評習是「惡棍」，亦提出中國是美國最重要競爭對手，其團隊也揚言美國與中國可合作、但與競爭為主，這都令中國對拜登時代的中美關係不放心。

拜登24日晚間接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）「晚間新聞」（Nightly News）主播霍特（Lester Holt）專訪時稱，他的政府不會成為「奧巴馬（Barack Obama）第三任任期」，因為世界局勢在特朗普時代已發生劇烈變化。這是否暗示中美交惡暫無回頭路，實在可有不少解讀。

基辛格警告拜登 中美隨時走向災難堪比世界大戰

特朗普臨走毒化中美關係　拜登拆彈內幕

責任編輯：鄧國強

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