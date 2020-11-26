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【TikTok】華府延長字節跳動剝離TikTok限期7天至12月初

經濟脈搏 11:11 2020/11/26

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據美國法院文件顯示，特朗普政府周三（25日）批准將短視頻平台TikTok從母公司字節跳動(ByteDance)剝離的行政令期限推遲7天，讓審查跨境併購交易的美國海外投資委員會（CFIUS）有更多時間完成審查。

美國政府商務部8月發出禁止與TikTok交易的的行政令，並要求必須在11月12日前剝離TikTok。不過，在上述時限屆滿前，美國政府早前延長有關限期14天，改為本周五（27日）屆滿。根據上述文件，華府最新訂下的限期為12月4日。

美國財政部發言人表示，將11月27日的最後期限延長一周是為了給CFIUS更多時間來審查最近收到的一份修改後的建議書。

在華府頒布行政令後，字節跳動與甲骨文及沃爾瑪洽商出售TikTok事宜，將這兩間美國企業持有部分股權，並負責管理TikTok新控股公司。不過，據報因白宮變動及禁令法律質疑，協議陷入停滯。

特朗普政府強制出售或關閉TikTok的努力，也因TikTok及其盟友發起的法律挑戰而陷入困境。美國商務部兩周前宣布，在等待訴訟結果期間，無法執行其實際上將強迫TikTok關閉的命令。

中國外交部早先表示，反對美國泛化國家安全概念、濫用國家力量無理打壓外國企業的做法，冀美方為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

【TikTok禁令】期限前夕 字節跳動提上訴挑戰美國強制出售令

【TikTok】美國財政部尋求解決字節跳動國安風險 涉收購Musical.ly

責任編輯：蒯宇澄

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