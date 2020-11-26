【華為禁令】美拉攏失敗？德國信息安全法草案未排除華為

美國持續拉攏盟友加入「清潔網絡」計劃，圍堵華為。據德媒報道，德國政府正在醞釀中的「信息安全法2.0」草案並未排除華為，但草案指出，華為等供應商將接受由多個政府部門組成的常設委員會的「政治信任度檢查」。有觀點指，從技術而言，這是華為的勝利。

華為將接受政治信任度檢查

內地官媒《環球時報》引述德媒《經濟周刊》25日報道，德國政府正在醞釀中的「信息安全法2.0」」草案沒有排除華為。這份長達92頁的草案規定，華為、愛立信和諾基亞等電信設備制造商必須發布保證書，確保其技術不會給網絡攻擊者留下任何後門。

此外，這些供應商還將接受「政治信任度檢查」。德國政府將為此設立一個由總理府、內政部、經濟部、外交部代表共同組成的常設委員會，以協商一致的方式開展工作。如果審查內容無法在工作層面的委員會裡取得共識，將在部長層面上討論，最後將由總理府定奪。

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報道還引述「德國之聲」25日稱，根據媒體披露的草案，德國政府的機制設計將使問題變得更加復雜，這樣曲折的程序意味著，在任何禁令之前，針對華為設備潛藏的「國家安全風險」都需要先有確切證據以及強烈的政治信念。在技術上而言這會是華為的勝利。草案將於12月公布並提交議會。

另有德國媒體指出，對中國立場強硬的社民黨曾爭取讓德國外交部在該機制下擁有一票否決權，但沒有成功。該機制目前規定，如果要排除某個供應商，需要常設委員會所有參與者的一致同意。

稍早前，中國國家主席習近平與德國總理默克爾通電話，表示中國正堅持擴大內需、擴大開放，將為德國帶來新機遇，中方也希望德國和歐盟對中國企業保持開放。他呼籲中歐加強交流，增進互信，共同維護多邊主義。

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責任編輯：尹航

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