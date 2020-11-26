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【拜登當選】環時：視中國為戰略競爭對手 非全面對抗的敵人

國情動向 12:20 2020/11/26

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環時認為拜登將把中國視為對手，而非敵人

在拜登公布首批內閣人選後，中國官媒《環球時報》刊登多篇評論文章，指出拜登的外交、國安政策將呈現傳統的專業風格，更傾向把中國視為「戰略競爭對手」，而非「全面對抗的敵人」。文章又呼籲拜登重拾奧巴馬時代的政策，如跟隨特朗普的印太戰略，試圖圍堵中國，只會對美國帶來長期消耗。

文章引述多名國際關係學者分析，在拜登的內閣團隊中，現時最值得關注的兩個重點人物，是被認為將在外交政策發揮核心作用的準國務卿布林肯，以及白宮國安顧問蘇利文。而相比於中國政策，布林肯與蘇利文均更關注美國的盟友體系，視其為未來4年外交政策的首要任務。

中美未來有競爭亦有合作

布林肯的觀點是，美國嘗試把中國變為其領導下的國際體系中的重要利益相關者，這努力已經失敗，但兩國競爭僅侷限在經濟、技術和人才方面，美國應重點關注網路空間、太空、經濟與能源等領域，而非在所有領域全面對抗中國。蘇利文曾在去年公開表示，美國對中國的接觸政策已經結束，應在一系列的問題上對中國使用更強硬的手段。但兩國不應就此進入「冷戰模式」，美中可以共存，不能為了競爭而競爭，要防止兩國關係滑入危險的衝突狀態。

兩人會支持美國主動挑戰中國傳統影響力範圍，比如在南海或東海等，支持「亞太再平衡」，但他們也會優先考量在氣候變化、北韓核問題等領域與中國合作。他們主導下的對華政策，將在眾多領域對中國進行施壓，同時在一些領域重回理性對話，甚至展開合作。應對氣候變化可作為中美較好的開局「抓手」，同時配合兩國削減貿易壁壘的討論。與此同時，中國現時不妨向特朗普表達善意，比如歡迎他卸任後訪華，避免他在任期最後兩個月對中國下重手。

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拜登應重拾「亞太」棄「印太」

奧巴馬時期曾主力推動「亞太再平衡」概念，它的最大支柱是每年舉行峰會的亞太經合組織（APEC），組織每年舉行峰會，談的都是合作，光明正大，很大程度上平衡了美國在這地區的地緣政治謀略，「因此說到亞太，人們很多時候還是能夠感受到這個概念傳遞出的建設性」。至於特朗普的「印太戰略」，往往會加上自由開放等詞彙，但它沒有合作對應，只有軍演和軍事、情報合作協議，在美、日、印、澳4國之間不斷「跑龍套」，對抗意味可以說是赤裸裸的。

美國過去幾年以印太取代亞太，是為了要分裂亞洲地區，推動建立一個反華同盟，製造域內所有國家都須選邊站的地緣政治氛圍，但它並未替美國帶來實際利益。拜登團隊應放棄特朗普的戰略，停止使用印太這個缺少經濟合作內容丶僅僅張揚對抗思維的概念，在這個地區進行搞局。美國新政府有歷史責任讓美國與中國展開戰略溝通，形成管控雙方競爭，並讓兩國產生比對抗還更好的長遠結果。

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特朗普也曾稱中國為「戰略競爭對手」

環時文章明顯暗示特朗普政府正將中國視為「全面對抗的敵人」，事實上，特朗普2017年底發表任內首份國家安全戰略報告時，也將中國及俄羅斯定義為「戰略競爭對手」，他批評中國在挑戰國際經濟秩序，讓經濟變得不自由和不公平；中國還控制信息和數據的自由流動，借此擴張其影響力。美國智庫當時的解讀為，在那些既對中國有利，也對美國有利的領域，中美可以加強合作，同時美國也要處理中國行為帶來的競爭，捍衛自己的利益。

但隔了3個月，特朗普政府就對中國發動貿易戰，而貿易上的衝突也隨之擴大到科技、軍事、地區問題等各領域。去年夏天，特朗普首次以「敵人」來形容中國國家主席習近平，此前特朗普一直強調他與習有深厚的友誼，可見所謂「戰略競爭對手」的概念已不適用於當前中美關係。值得一提的是，美國前防長埃斯柏7月時稱中國是「戰略競爭對手」，不久前被突然解僱。有分析指，解僱原因是他太「軟弱」，雖防止了中美擦槍走火，卻打亂了特朗普打反華牌的算盤。

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責任編輯：陳建錫

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