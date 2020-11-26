▲ 【馬勒當拿去世】曾嫌錢少 拒絕鄧小平「挖」來中國

阿根廷一代球王馬勒當拿（Diego Maradona）接受腦部手術後兩周，因心臟病在阿根廷布宜諾斯艾利斯家中去世，終年60歲。馬勒當拿英年早逝令球迷難過，而中國前領導人鄧小平也是這位阿根廷球王的「粉絲」。馬勒當拿80年代率阿根廷隊拿下世界盃後，鄧小平據報托人向馬勒當拿帶話，有意邀請對方來中國比賽。惟馬勒當拿卻拒絕了鄧小平的提議，原因是當年的中國可以出的錢太少了。

1986年世界盃8強阿根廷對英格蘭，馬勒當拿以「上帝之手」先為阿根廷入一球，再單人匹馬從中場扭過5名英格蘭球員，殺入禁區將球送入網，阿根廷以2：1淘汰英格蘭，並最終贏了西德拿下世界盃。馬勒當拿自此成為足球傳奇，這第二個入球亦被國際足協評為「世紀入球」。

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身高只有1.65米的馬勒當拿贏得世界盃後，吸引了世界另一邊的另一個小個子鄧小平注意。鄧小平是一個鐵桿足球迷，早年在法國勤工儉學時就深被足球吸引，有球必看。鄧小平執政時期，也一直希望把中國足球搞上去。

馬勒當拿奪得世界盃的那段日子，正為意大利拿波里球隊（Napoli）效力，鄧小平當年就想到邀請馬勒當拿來華。據《南華早報》2019年引述意大利前總理普羅迪（Romano Prodi；1996至98、2006至08執政）回憶他從商時的訪華經歷，當中意想不到與馬勒當拿扯上關係。

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普羅迪1987年以意大利國企工業復興公司（Institute for Industrial Reconstruction）主席身份訪華，與中國中信集團敲定一份興建發電站的合同。普羅迪表示，雙方簽約後，中信高層對他另有所求：「我們簽了，但我還有個棘手的問題要和你談。」兩人於是到了另一間房。

原來鄧小平想托人經普羅迪，向馬勒當拿帶話。中信高層告訴普羅迪：「鄧小平希望看到馬勒當拿在中國踢球。鄧向我說，如果馬勒當拿來中國，他可以在北京體育館比賽，6億人會在電視機前收看。」

不過，當信息終於傳到馬勒當拿後，他卻拒絕了。普羅迪稱，馬勒當拿表示：「如果你不付我3億里拉（原意大利貨幣，相當於當年23萬美元），我就不會來，因為我的合同裏沒有說要離開意大利比賽。」

考慮到除了馬勒當拿還有整支拿波里隊需要邀請，整個活動所有開銷可能要上百萬美元，這在80年代的中國並不現實，唯有作罷。

鄧小平的希望要在1996年才實現。馬勒當拿當年首次到訪中國，率阿根廷球隊小保加（Boca Juniors）先後與北京國安、四川全興踢友誼賽。馬勒當拿在2000年代再3次來到中國，見證過阿根廷國足贏得北京奧運金牌，並曾與中國紅十字會合作做慈善，幫助貧困腫瘤患者，這位球王可謂與中國結下了不少淵源。

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責任編輯：連兆鋒