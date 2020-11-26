拜登貿易沙皇人選是她？女華裔或領軍中美談判

美國大選結果已公布，民主黨拜登如無意外將確定入主白宮，他並著手籌組執政班子。路透社報道，拜登有意提名衆議院籌款委員會顧問、女性美藉華人Katherine Tai（凱薩琳‧戴）任有「貿易沙皇」之稱的美國貿易代表一職。這意味，這任命如落實，拜登將用華裔女將領銜打中美貿易戰。

美國貿易代表是一個關鍵職位，因為其對外與其他經濟體談判貿易、保障美國對外貿易利益，對內則有份參與創造就業機會，因此有「貿易沙皇」的稱號。而特朗普任內，以貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）領軍、與中國談判貿易協議，反映此職是美國與中國貿易角力的「炮手」。

華裔女性Katherine Tai是民主黨貿易顧問

Katherine Tai貿易律師出身，為衆議院籌款委員會的民主黨貿易顧問。路透社引述熟悉拜登團隊討論情況的人士說，特朗普政府把《美墨加協定》取代《北美自由貿易協定》，這一磋商中，Katherine Tai在處理勞工問題上扮演了主要角色，她亦獲美國商界及勞工界支持。

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現年45歲的Katherine Tai是美國華人移民後代，出生於康涅狄格州，在華盛頓特區長大。她畢業於耶魯大學和哈佛法學院。

她普通話流利，並曾在廣州大學教了兩年英語。2011年至2014年，她還在美國貿易代表辦公室（USTR）負責中國貿易執法工作，在世界貿易組織（WTO）就違反貿易規則的案件提起訴訟。

參議院財政委員會民主黨參議員謝羅德·布朗（Sherrod Brown）在回覆路透社問題的電子郵件中表示，「Katherine Tai是美國貿易代表辦公室最合格的候選人，我很自豪能支持她」。

Katherine Tai如任貿易代表 華裔首任此職

「在去年的美墨加貿易協議中，她在確保工人得到真正改善方面發揮了關鍵作用。她爲處理與中國有關的問題做了獨特的準備，並且知道如何與我們的盟友合作來推進美國的利益」，他說。

10名衆議院民主黨人周三在一封信中敦促拜登選擇Katherine Tai，稱她「具有獨特的能力，能夠與友好和敵對的談判夥伴進行談判，推進優先事項」。

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Katherine Tai沒有回應路透社的置評請求，衆議院籌款委員會的一名發言人表示，她目前不會接受採訪。拜登過渡團隊的發言人也拒絕置評。

衆議院籌款委員會貿易小組委員會主席厄爾·布魯曼瑙爾（Earl Blumenauer）稱，Katherine Tai「知識淵博，耐心且富有創造力」。

值得注意是，今年8月Katherine Tai提出了一種觀點，不同於現任貿易代表萊特希澤的對中國發起的關稅戰策略。

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她說，特朗普政府「在對抗中國方面非常強硬」，但此類關稅行動基本上是「防禦性的」，美國需要更好的攻勢。

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她說，「我認爲，進攻必須是關於我們要做些什麽，使我們自己、我們的工人、我們的工業和我們的盟友更快、更靈活、跳得更高、競爭更激烈」。

另外，中美經濟與安全審查委員會成員米歇爾·韋塞爾（Michael Wessel）和加州籌款委員會民主黨衆議員吉米·戈麥斯（Jimmy Gomez）也是美國貿易代表辦公室職位的熱門人選。

民主黨衆議員唐·拜爾（Don Beyer）也支持Katherine Tai擔任美國貿易代表。他認爲衆議院議長佩洛西不太可能同意讓任何現任議員加入政府，因爲這可能危及民主黨在衆議院的微弱多數地位。

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責任編輯：鄧國強

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