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在岸人幣升百點 高盛看好明年人民幣升至6.3

經濟脈搏 13:28 2020/11/26

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人民幣匯價續走強，在岸人民幣兌美元早盤升110點，截至發稿報6.5678，離岸價小幅升值約30點，報6.5593。投行高盛看好人民幣明年升值至6.3。

人民幣兌美元中間價今日（26日）則報6.5780，小幅下調31基點。

同時，中國人民銀行26日進行人民幣800億元逆回購操作，因有700億元逆回購到期，因此淨投放100億元。截至26日，人行已連續8個交易日進行逆回購操作。

美元續疲軟 推動人民幣被動升值

證券日報報道，對於近期人民幣的強勢表現，中國銀行研究院研究員王有鑫認為主要源於兩點：一是RCEP的簽署帶來的利多，亞太區域一體化進一步推進，有助於推動中國出口貿易增長和經濟復甦；另一方面，在於美元的持續疲軟，再次降至92.2左右，上周貶值幅度達0.8%，推動人民幣匯率被動升值。

高盛昨日也對明年中國的經濟增速、政策安排、人民幣匯率、資本市場等作出最新預判。對於人民幣匯率，高盛表示，非常看好。高盛首席中國經濟學家閃輝表示，首先，經濟基本面對人民幣是有支撐的。其次，中國利率水平高於其他經濟體，中國對於外國投資者仍然具有吸引力。國際上一些指數將中國債券納入，也會吸引外資的流入。第三，中國央行致力於推進利率市場化。這幾個因素下，人民幣對美元匯率在12個月後將達到6.30。

對於中國的股票市場，高盛仍建議高配。從全球市場來看，高盛認為，隨著明年全球經濟將有顯著反彈，明年應該是自2017年以來股票絕對回報最高的一年。

高盛料明年中國GDP增7.5% 消費是重要引擎

高盛並預計，明年中國GDP增速為7.5%，拉動經濟增長的「三駕馬車」中，不同於今年主要靠投資和出口拉動，明年經濟增長的重要引擎是消費。

從政策角度看，市場共識是中國已經進入政策的正常化過程。預計明年年財政支持會有所減少，約佔GDP的3.4%。財政赤字也將從今年的3.6%下降到3%。此外，今年的1萬億元特別國債，明年也不復存在。高盛並認為，明年中國利率水平將保持穩定，信貸水平會適度增長。

另外，國家統計局原副局長賀鏗26日表示，明年經濟恢復到正常水平是肯定的，因為今年經濟增長基數較低。他預計明年中國經濟增長將達到8%。

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責任編輯：蒯宇澄

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