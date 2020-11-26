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巴塞羅那一LV店被指歧視中國客：「他們會轉賣或仿製」

社會熱點 13:28 2020/11/26

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西班牙巴塞羅那的一間Louis Vuitton店被指歧視亞洲顧客，尤其是中國人。有中國顧客說，店員認為他們會買完之後再轉賣，以及購買之後寄回中國仿製。但店員並無證據支持自己的觀點。

據內媒報道，上述店鋪位於巴塞羅那paseo de Gracia，很多客戶投訴表示該店員工屢次歧視亞洲顧客，在眾多的投訴者中還有多名中國人。

Wenlong Liu是一位已經在Louis Vuitton商店消費數十年的顧客，他說，因自己在店裡消費了很多，所以遇到的問題比其他亞洲人要少。但在3星期之前，當他想訂購訂購兩件夾克和一件運動衫時，店員拒絕了，店員稱他只能訂購一件衣服，並且如果要買更多東西，還需要其他人陪同，使用其他人的名字。

他說，「櫃員這樣對我，還是因為我是老顧客，如果換成其他中國人，還會要求他和西班牙朋友一起去，並且要用現金支付才行。」

Liu表示還有一個細節非常令他憤怒，他說：「如果是中國人的話，他們會認為我們購買後會再去轉手賣。」

另一中國顧客Yifan Xue亦表示，當自己想買一件新的收藏品時，店員直接說不賣給中國人，因為曾經有人想購買後寄回中國進行仿製。

報道又指，目前，已經有數百名客戶在社交媒體上投訴該店對亞洲買家存在歧視行為，店員們認為亞洲買家會將商品再拿去轉賣，但他們並沒有任何證據證實這一點。

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責任編輯：尹航

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