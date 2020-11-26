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【嫦娥五號】飛過巴西變UFO！專家：那是中國火箭

社會熱點 13:54 2020/11/26

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【嫦娥五號】飛過巴西變UFO！專家：那是中國火箭

巴西除了臨床測試中國新冠疫苗，近日還有一件事與中國扯上關係。巴西民眾日前紛紛目擊「UFO」（不明飛行物），看到帶有尾巴的發光物體在劃過夜空。巴西人將UFO拍成片段放上社交媒體，引起一陣哄動。有專家則解釋，出現在巴西上空的UFO其實是中國火箭，時間和軌跡皆符合中國日前發射的嫦娥五號。

巴西新聞網站G1報道，巴西東北部多個州份民眾在當地周一（23日）晚上，不約而同都目睹天空出現異象。民眾看到一顆疑似彗星飛過，但這「彗星」的尾巴較短，扇形的角度亦較闊。不少人都在Twitter貼出照片或影片：

「這是天堂的甚麼東西？」

「我看到天上這樣傢伙，好像是彗星，但這出現了超過半小時，我想是星星在雲裏的反光。」

「有其他人看到今日天上的怪光嗎？」

報道引述天文學家Dennis Weaver稱，經資料對比核查後，這「UFO」其實是中國發射的火箭。他表示，這明亮的「雲」其實是火箭噴出的燃燒氣體，正在給出離開地球前往月球的動力。

嫦娥五號採集月岩返回 任務四大難點

巴西天文學愛好者組織帳號Astronomiaum也推文，引述帕拉伊巴州（Paraibana）天文協會主席Marcelo Zurita解釋，火箭燃料燃燒時產生的氣體形成羽流，受陽光（當時雖為黑夜，但火箭在高空可見陽光）反射，只要有合適的觀測條件，可以為民眾肉眼所見。

Astronomiaum亦確認，這是中國長征五號火箭，並稱在巴西時間傍晚「5時25分」發射。「這不是UFO呀，各位。安靜吧！」

嫦娥五號探月航天器搭載於長征五號火箭，中國時間周二（24日）凌晨4時30分於海南文昌航天發射場升空。嫦娥五號會從月球表面採集岩石樣本再送回地球，這會是人類1976年以來首次到月球採集月岩，而中國亦會成為美國、蘇聯之後，第三個從地球以外採樣返回的國家。

美國送過中國1克月岩 現在盼分享成果

嫦娥五號升空 中美太空競賽新階段（有片+組圖）

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責任編輯：連兆鋒

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