【新冠肺炎】內地近30日累增98宗本土病例　傳播現「從物到人」新特徵

新冠肺炎疫情持續，內地近30天累計新增98宗本土確診病例，同時隨着境外輸入個案的來源國不斷增多，傳播風險也進一步增加。衛健委新聞發言人米鋒25日稱，目前面臨的疫情傳播風險是，境外輸入病例來源國家不斷增多；以及近30天中國累計新增本土確診病例98例，是此前30天的7.5倍。多數病例來自聚集性疫情，疫情傳播呈現出「從物到人」和「從人到人」並存的特徵。

他表示，近期進口冷鏈食品核酸陽性檢出率明顯增高，波及省份增多，涉及產品範圍從海產品到畜禽肉類，進口物資被病毒污染範圍從冷鏈食品擴展到貨櫃。因此要繼續堅持「人」「物」同防，強化疫情監測、信息報吿和應急處置。

國家食品安全風險評估中心副主任李寧表則示，近期多地在進口冷鏈食品及其外包裝檢出新冠病毒核酸陽性，一方面是因為目前國外很多國家正處於新冠疫情爆發期，各種物體的表面包括食品及其外包裝都有可能被新冠病毒污染，而新冠病毒在低溫下存活時間長，因此進口冷鏈食品及其外包裝就可能成為跨境遠距離運輸攜帶新冠病毒的載體。

▲ 內地近30日累增98宗本土病例 傳播現「從物到人」新特徵

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另一方面，各部門、各地按照國務院聯防聯控機制要求近期加大對進口冷鏈食品及其外包裝新冠病毒核酸檢測和抽檢，隨着檢測頻次、頻率以及覆蓋範圍的增加，發現陽性的概率也就增加。

李寧強調，這從側面也說明，中國在加強物防方面採取的措施非常有成效，經過加大監測以及其他措施發現問題，及時應對處置，從而降低新冠病毒傳播的風險。他指出，截至目前全國抽檢監測的陽性率是萬分之零點四八，而且主要集中在食品外包裝，「總的來看，陽性率也是比較低的。」

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前接受央視採訪時表示，温度越低，新冠病毒存活時間越長。進入冬季後，空運、陸運、海運所有國際運輸都類似於冷鏈系統，或成病毒載體。再加上國際疫情加劇，境外通過貨物造成感染的風險明顯增加。而病毒冬季會更加嚴重，這幾次國內出現了零星病例，都表明新冠病毒不停敲打國門，冬季國內面臨着「大考」。

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責任編輯：游昊雲

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