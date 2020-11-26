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【中國經濟】官媒：刺激政策將逐步退出 但短期不會加息

經濟脈搏 15:36 2020/11/26

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中國經濟疫情後持續復甦，官媒《中國證券報》發表頭版文章稱，隨著經濟改善，中國很可能會退出部分刺激措施，但短期內不會加息，年底前貨幣市場利率甚至可能會有所回落。

文章引述分析人士認為，未來宏觀政策「退」或是較確定的方向，參考前幾輪寬松政策退出的經驗，「緊貨幣」與「緊信用」不可避免，政策利率上調也是正常現象。不過，今後一段時間內，應該還看不到貨幣當局主動上調政策利率。《中證報》頭版報道被視做官方的政策信號。

短期信用事件 促人行呵護市場流動性 

信達證券李一爽團隊稱，當前經濟增長尚未恢復到潛在水平之上，通脹壓力有限，人民幣匯率恢復升值，資金「脫實向虛」勢頭得到遏制，債市杠桿率持續下降，提升公開市場操作利率的必要性不強。

中金公司首席固收研究員陳健恒認為，未來「更關鍵的可能不是利率的退出，而是量的退出」，因為市場利率已高于疫情前水平。陳健恒認為，從今年到明年，應該不會看到人行主動上調政策利率；未來將退出的主要是寬松信貸政策和財政政策。

他並稱，短期信用事件可能促使人行呵護市場流動性，使得年底前貨幣市場利率有所回落。日前召開的金融委會議亦強調，保持流動性合理充裕。11月25日，央行開展1200億元逆回購操作，凈投放200億元，連續第3日實施凈投放。而從以往來看，年底階段，為避免貨幣市場大幅波動，人行一般會保持比較積極的流動性操作。

與其他國家出台大規模刺激措施不同，中國人行採取較慎重的方式提供貨幣支持，包括降低利率，注入流動性，並允許企業延期還貸等。

早在今年6月，人行行長易綱就在陸家嘴論壇上首次明確提及「考慮政策工具的適時退出」。10月下旬，易綱在金融街論壇上重提「把好貨幣供應總閘門」「適當平滑宏觀杠桿率波動」。

11月上旬，人行副行長劉國強在國務院政策吹風會上表示，「特殊時期的政策不能長期化，退出是遲早的，也是必須的。」但他同時強調，不能出現「政策懸崖」，「政策突然中斷可能讓很多方面適應不了，因此調整政策要評估考慮多方因素」。

【中國經濟】李克強︰要保持政策連續性、有效性和可持續性

【中國經濟】劉鶴：加快構建「雙循環」 促進新發展格局

【中國經濟】債市頻「爆雷」  金融委提5大要求：零容忍「逃廢債」

責任編輯：蒯宇澄

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