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前首富萬達王健林「清倉」海外地產 曾稱主要投資放國內

社會熱點 15:44 2020/11/26

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萬達酒店25日發布公告，公司已出售芝加哥物業項目。至此，萬達集團海外地產項目已全部清空。2017年國內監管開始收緊對外投資，隨後，萬達集團創辦人兼董事長王健林對外公開表態，積極響應國家號召，決定把主要投資放在國內。

萬達集團海外地產項目已全部清空

據內媒，公告顯示，美國時間11月24日，公司完成出售芝加哥物業項目萬達酒店的公告指出，美國時間24日，公司完成出售芝加哥物業項目，公司將不再持有目標公司任何權益，目標公司的資產、負債及財務業績將不再綜合計入公司的綜合財務報表。

而根據萬達集團官網，萬達曾在2014年7月宣布將投資9億美元在美國芝加哥建設一座高350米，地上89層的五星級飯店及公寓項目，建成後將成為芝加哥第3高建築，成為芝加哥新地標。這是萬達集團繼英國倫敦、西班牙馬德里之後在全球投資的第3個五星級酒店項目。

王健林曾是中國首富。登上首富寶座後不久，王健林表示，「我有一個夢想，不光把企業做大，還要把中國酒店品牌打到全世界。」「萬達2012年年初宣布了一個十年的發展戰略規劃，就是希望十年之內成為全世界一流的跨國企業。」

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之後，萬達涉足海外房地產、文娛體育等多方位投資，地產更是重點拓展領域，在英國、澳洲、美國都買地建設。

2017年國內監管開始收緊對外投資，當年8月，國家下發《關於進一步引導和規範境外投資方向的指導意見》，限制房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資，而這些恰恰是王健林近幾年來重點布局的領域。

隨後，王健林對外公開表態，積極響應國家號召，決定把主要投資放在國內。2018年，王健林在一個月之內，連續賣掉海外3個項目。

責任編輯：尹航

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