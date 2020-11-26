突破美國包圍？王毅晤文在寅及康京和 達成10項共識

▲ 王毅與文在寅會面

美國積極拉攏亞洲國家加入圍堵中國，作為其傳統盟友的南韓反應卻相對消極，甚至在華為問題上與美國唱反調。轉抵南韓訪問的 國務委員兼外長王毅，今日（26日）分別與南韓總統文在寅、外長康京和會面， 雙方同意遵循兩國領導人戰略引領、加強溝通交往，推動中韓戰略合作夥伴邁向新台階。 雙方又同意應致力為中國國家主席習近平訪問南韓營造條件，而南韓的疫情趨於穩定是前提之一。

文在寅就中國對韓半島和平進程所發揮的建設性作用表示感謝，稱南韓政府將同包括中國在內的國際社會一道，為在韓半島結束戰爭並實現完全的無核化作不懈努力。文在寅指，在面臨新冠疫情危機的艱難情況下，兩國依然保持高級別交流，顯示出牢固的韓中友好合作關係。王毅向文在寅轉達習近平和國務院總理李克強的問候，稱在兩國克服了各種困難，繼續發展雙邊關係。新冠疫情爆發以來，兩國作為友好鄰居互相支持，為實現經濟生產正常化共同作出努力。

▲ 王毅與康京和達成多項共識

王毅當日上午又與南韓外長康京和會面 ，外交部指雙方達成10項共識：

一、繼續加強抗疫合作，強化聯防聯控，完善並逐步擴大「快捷通道」適用範圍。 推動構建東北亞衛生抗疫合作機制。

二、成立「中韓關係未來發展委員會」，以2022年中韓建交30週年為契機，規劃未來30年中韓關係發展藍圖。

三、啟動中韓外交安全「2+2」對話，啟動海洋事務對話，舉辦新一輪中韓外交部門高級別戰略對話，增進外交安全互信，促進海洋事務合作。

四、啟動2021年和2022年「中韓文化交流年」活動安排，籌備紀念中韓建交30週年。

五、加快「一帶一路」倡議和韓方國家發展戰略對接，推動第三方市場合作，加強新興產業等重點領域合作，深化兩國高質量融合發展。

六、儘早達成中韓自貿協定第二階段協議，早日出台《中韓經貿合作聯合規劃》（2021-2025），為雙方經貿合作創造更好條件。

七、相互支持舉辦北京冬奧會和江原道冬青奧會。 在疫情得到有效控制後，進一步活躍人文交流。

八、繼續共同致力於維護半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程。 中方堅定支持南北雙方改善發展關係，推進和解合作。

九、中方支持韓方舉辦第九次中日韓領導人會議。 雙方將同日方一道，積極推進中日韓自貿協定談判進程。

十、共同推動區域全面經濟夥伴關係協定盡快生效，維護多邊主義和自由貿易，推動建設開放型世界經濟，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。

韓媒：南韓對華政策的「十字路口」

特朗普的亞洲政策為南韓造成了外交困境，盡管南韓與美國、澳洲等有相同價值觀，與美國更有軍事協議，但它同時難以疏遠作為最大貿易夥伴的中國。總統文在寅及其2022年的繼任者面臨的考驗，將是如何在北京和華盛頓之間保持平衡。首爾方面明顯希望拜登軟化對華立場，但在美國兩黨共識下，這可能性不高。考慮到南韓對中國日益增長的貿易依賴，拜登政府可能會向首爾提供擴大與美國貿易的前景，但前提是華盛頓加入CPTPP等貿易協定。

面對華盛頓在中國問題上施加的壓力，南韓有兩種選擇，一是在該地區找到志同道合、希望避免捲入中美競爭的國家，在東南亞尤其如此，這是最近出現的一種更廣泛趨勢的一部分，亞洲國家正在尋求減少對美依賴，包括簽訂《區域全面經濟夥伴關係協定》。另一種選擇效仿美國對中國的做法，如果一個保守派總統取代文在寅，這可能​​會發生，因為在過去幾年，南韓國內的反華情緒已經升溫，原因是中國採取了報復性經濟措施，回應南韓部署薩德系統。

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責任編輯：陳建錫