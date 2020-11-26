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高以翔心疾猝死一周年前夕　音樂人呂曉棟同因心臟病死在高墓傍

社會熱點 17:53 2020/11/26

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高以翔猝死一周年前夕  台音樂人呂曉棟同因心臟病死在高墓傍

台灣藝人高以翔去年11月27日在寧波錄浙江衛視節目《追我吧》時因心臟病猝逝，終年35歲。在他逝世一周年前夕，台灣知名音樂製作人呂曉棟周四（26）日上午獨自前往高以翔的墳墓致祭，但其間突然昏厥、緊急送往台大醫院金山分院救治，最終不治、享年63歲。

根據東森新聞報道，周五（27日）是高以翔逝世周年，因為呂曉棟的老婆是高以翔鐵粉，但目前不在台灣，因此呂曉棟於周四上午獨自開車前往其墓園，代替老婆上香。但沒過多久後卻突然倒在一旁，被民眾發現後，緊急送往醫院救治，但最終仍因心臟疾病猝世於台大醫院金山分院。

呂曉棟在台灣演藝圈中享負盛名，主攻台語作品市場，不少藝人聽聞噩耗都相當震驚，一時無法接受。

呂曉棟代太太祭高以翔時出事

據了解，呂曉棟曾為謝金燕、孫淑媚、秀蘭瑪雅、許富凱、施文彬等歌手作曲，包含耳熟能詳的《練武功》、《嗶嗶嗶》、《糖甘蜜甜》、《離別酒》、《故鄉月》等。

而歌手謝金燕得知消息後，也立刻在IG上發文哀悼，表示自己不想接受也不要接受，「話留在心中跟您說...你我的約定我記得！您呢？老師，謝謝您為我開創另ㄧ個奇蹟與不可能！一路好走…」。

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台灣型男高以翔 錄影內地「真人秀」暈倒猝死 終年35歲

【高以翔猝死】心臟驟停不治 台醫生：有至少3種可能性

金山警分局表示，警方已報請士林地檢署相驗以釐清死因，初步研判是心臟病發，但詳細原因還要進一步調查。而據目擊民眾說明，呂曉棟今天是獨自前往高以翔墓園，一個人爬上去後，突然就看到他倒在地上，連忙打119叫救護車，目前呂曉棟的家屬已趕至醫院處理後續事宜。

而高以翔去年11月27日在內地錄影綜藝節目《追我吧》時突然暈倒，心臟停頓長達3分鐘，縱使即時進行15分鐘心肺復甦，惟最終經送院搶救無效後死亡。節目組其後發聲明稱高以翔是「心源性猝死」，而他生前已連續工作17個小時，並被指似乎患上感冒。

【高以翔猝死】死前連續工作17小時 高以翔臉露疲態道別粉絲「最後一面」

【高以翔猝死】隱性心臟病難察覺 醫生教路如何提防

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【高以翔猝死】隱性心臟病難察覺 醫生教路如何提防

責任編輯：鄧國強

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