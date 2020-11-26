【呂曉棟猝死】隱性心臟病如死神  醫生教你怎樣防

台灣型男藝人高以翔心疾猝死一周年前夕 ，音樂人亦疑因心臟病死在高的墓傍，驚人巧合之餘，亦反映心臟病、特別是隱性心臟病，仿如死神伴隨在人們身邊。台灣心臟科醫生蕭成儀說，隱性心臟本來已難知，也有可能與基因遺傳有關，建議民眾保持運動，揪出無症狀心臟病。

高以翔心疾猝死一周年前夕 音樂人呂曉棟同因心臟病死在高墓傍

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫生蕭成儀曾向媒體表示，涵蓋隱性心臟病的「心因性」猝死，高危險群分成兩類：

一類是本身有心血管疾病、多重慢性病、曾心肌梗塞過的病人，有比較高的風險會猝死。

至於有另一類病人，相當難察覺，屬先天性心律不整，平常可能毫無症狀和徵兆，雖然少見，但一發病，就是以致命性心律不整表現。

醫生：每個人最好都養成定期運動習慣

在台灣，一般心血管疾病的好發年齡是男性45歲、女性55歲；但蕭成儀表示，先天性心律不整者可能在青年時期就會發病，如20、30歲，可能本來沒有運動習慣，突然劇烈操練或考體測而暴斃，這樣的憾事時有所聞。但前提都是先有心臟問題，後續其他風險因子，如熬夜、運動等才誘發疾病發生。

蕭成儀也說，心因性猝死有很多種可能，但其中較常被注意的是布魯蓋達氏（Brugada）症候群，是一種先天性心律不整的遺傳疾病，發生率為萬分之5。

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但是，有時隱性心臟病真的毫無先兆，例如心律不整未必會有症狀；蕭成儀因此建議，高風險族群、過去家族曾有猝死病史者，應有危機意識，除保持良好生活習慣，也應評估心血管風險，做高階檢查。

有一項很好的評估方式，且不用花大錢。蕭成儀說，每個人最好都養成定期運動習慣，尤其應依照年齡制訂運動標準，年輕人應該運動的更勤。有定期運動者，一旦身體出現狀況，很容易就會因心肺功能降低、容易喘、胸悶而警覺，不會等到「大難臨頭」才發現。

蕭成儀表示，運動應該循序漸進，有些人從無運動習慣，卻突然從事高強度運動，就有猝死或其他病症猝發風險；但如果有運動習慣者，並不會因為運動強度提高而猝死，民眾不用恐慌。

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責任編輯：鄧國強

