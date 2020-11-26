【中國經濟】人行發三季度貨幣執行報告 稱不讓市場的錢溢出來

人行今發佈2020年三季度貨幣政策執行報告，人行在報告中稱，下階段將完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞大水漫灌，不讓市場的錢溢出來。

人行在報告中稱，今年以來已推出涉及9萬億元（人民幣，下同）貨幣資金的貨幣政策應對措施，前10個月金融部門向實體經濟讓利約1.25萬億元。人行強調，下階段將完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞大水漫灌，不讓市場的錢溢出來。

在利率改革上，人行表示要健全市場化利率形成和傳導機制，持續深化LPR改革，鞏固市場化LPR報價機制，督促金融機構更好地將LPR嵌入貸款FTP中，增強貸款內外部定價與LPR的聯動性，用改革的辦法促進融資成本進一步下行，提高貨幣政策傳導效率。

▲ 人行發三季度貨幣執行報告 稱不讓市場的錢溢出來

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在債券制度建設上，人行表示要積極完善債券市場管理制度建設，促進公司信用類債券信息披露標準統一。堅持市場化、法治化原則，完善債券違約風險防範和處置機制。

在貨幣政策上，人行表示要搞好跨周期政策設計，促進經濟總量平衡、結構優化、內外均衡。建設現代中央銀行制度，完善貨幣供應調控機制，健全市場化利率形成和傳導機制，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，處理好內外部均衡和長短期關系，盡可能長時間實施正常貨幣政策，保持宏觀杠桿率基本穩定。

在化解金融風險上，人行認為目前金融風險隱患上升。金融市場表現與經濟基本面脫節，在實體經濟覆蘇脆弱、公司盈利預期下調的背景下，全球股市強勁反彈，未來存在回調風險。非銀行金融機構脆弱性突出，流動性錯配明顯，一旦金融市場劇烈波動，可能面臨較大拋售壓力，並向銀行體系傳導。

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人行三季度報告介紹防金融風險體系

對此，人行在三季度報告裏專門用一整段描述健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，要求維護金融安全，打好防範化解重大金融風險攻堅戰，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

健全金融風險預防預警體系，對銀行體系開展全覆蓋的壓力測試，支持銀行特別是中小銀行多渠道補充資本和完善治理，加大不良貸款損失準備計提力度及核銷處置力度，增強金融機構的穩健性和可持續經營能力。大力发展監管科技，提高監管的專業性、有效性和嚴肅性。

穩妥推進各項風險化解任務，堅決不讓局部風險发展成系統性風險、區域性風險演化為全國性風險。加快健全金融風險處置責任體系，壓實股東、各類債權人、地方政府和金融監管部門責任。

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責任編輯：游昊雲

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