廣電總局發文：支持廣電機構控股或參股互聯網科企

內地網絡科企面臨洗牌？國家廣播電視總局發文稱，支持廣電機構控股或參股互聯網企業、科技企業，開展跨所有制並購重組。要建設競爭力強的新型主流媒體「航母」。

因網絡電視發展，用戶在移動端使用頻率大增，傳統電視台業務大受衝擊。國家廣播電視總局今日印發《關於加快推進廣播電視媒體深度融合發展的意見》（以下簡稱「意見」）。意見指出，鼓勵通過合資合作、兼併重組、利用多層次資本市場融資上市等打造形成一批擁有知名品牌、主業突出、核心能力強的新型廣電企業。

指要將資源向互聯網、移動端傾斜

文件共提出九大方面28點意見，包括要以互聯網思維優化媒體資源配置，加快把分散的、優質的資源要素向互聯網聚合、向移動端傾斜。

要加快體制機制改革，創新完善多渠道投融資機制，支持廣電機構控股或參股互聯網企業、科技企業，推動媒體融合項目技術研發、市場開拓與金融資本、社會資源有效對接。支持符合條件的廣電企業混合所有製改革，積極穩妥開展跨所有製併購重組。

目前，內地市場份額最大的四個影音平台分別是阿里巴巴旗下的優酷、騰訊視頻、百度旗下愛奇藝及湖南廣播電視台旗下的芒果TV。其中，排名前三的平台均屬於大型科企。

意見還提出，深入實施智慧廣電戰略，一體化推動廣電5G網絡建設和「全國一網」整合。圍繞高新視聽、多終端融合傳播等典型場景，推出一批應用示範標杆項目，加快廣電新基建和5G應用，打造廣電5G應用平台。

推動廣電5G網絡建設和「全國一網」整合

內地自1983年開始執行四級辦電視，即中央、省、地、縣四級，各地有線運營商相互獨立。今年以來，內地啟動有線電視網絡整合和廣電5G建設一體化工作。根據早先廣電總局發布的方案，「全國一網」整合將由中國廣播電視網絡有限公司主導，聯合各省級網絡公司、戰略投資者共同組建，形成按現代企業制度管理的「全國一網」股份公司。

資料顯示，2019年6月6日，中國廣電獲得了中國移動、中國聯通、中國電信之外，由工信部發放的第四張5G牌照，在頻譜劃分中，將700Mhz劃分給中國廣電。目前，中國廣電已經與多地省網公司協同開展了廣電5G的建設。「全國一網」整合方案涉及11家廣電系上市公司，包括東方明珠、電廣傳媒、貴廣網絡、華數傳媒、湖北廣電、廣電網絡、歌華有線、江蘇有線、廣西廣電、吉視傳媒、天威視訊。

TMT(科技、媒體、通訊）產業觀察家吳純勇指出，分散的有線電視網一直在面對通信、互聯網企業的競爭，在這個過程中，行業這幾年發展現狀是很艱難的。通過全國一網整合，可以把分散到以省為單位的有線網捆綁，有線電視行業的用戶價值、業務拓展、市場空間等都會有明顯提升。

此外，意見還指出，要強化主題主線宣傳，多層次、多角度、多方式宣傳闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想，推動黨的聲音傳得更開更廣更深入。要準確及時發布融媒體新聞信息，為其他媒體轉載提供新聞信息源，牢牢掌握網絡輿論場主動主導權。加強現實題材創作生產，運用新方法講好故事，提高親和力表現力感染力，推出更多謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的扛鼎之作。

責任編輯：蒯宇澄

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