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蘋果對沖中美風險 部份iPad與MacBook謀轉越南生產

經濟脈搏 19:50 2020/11/26

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蘋果對沖中美風險 部份iPad與MacBook謀轉越南生產

中美關係持續緊張，中美貿易戰及科技戰恐難一時間平息，有製造商謀將生產綫移離中國分散風險。路透社引述知情人士說，富士康應蘋果公司要求，計劃將富士康部份iPad和MacBook生產綫移離中國，轉至越南東北部的北江省，蘋果旨在以多樣化生產，對沖中美貿易戰的風險。

預計即將離任的美國總統特朗普（Donald Trump）鼓勵美國公司將生產綫，轉移離開中國。而特朗普在任內，曾對部份美企在中國生產的電子產品，徵收懲罰性關稅，並限制中國使用美國技術生產。

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台灣一些製造商擔心被捲入貿易戰中，已經轉移生產綫，又或正在考慮將一些產品的生產，從中國轉移到越南、墨西哥和印度等國家。

蘋果公司要求  鴻海/富士康將生產綫多元化

知情人士稱，富士康正在越南東北部的北江省（Bac Giang）工廠，建設蘋果iPad平板電腦和MacBook筆記本電腦的組裝線，該生產線將於2021年上半年投產。

這位知情人士說，富士康仍會在中國，保留一些生產綫製造iPad和MacBook，暫未知會把多少產能，從中國轉移到越南。

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但這名知情人士說，富士康轉移生產綫的計劃，是蘋果公司要求的，它希望在貿易戰爆發後實現生產多樣化。

富士康在聲明中表示，「作為公司政策問題，出於商業敏感性的考慮，我們不對任何客戶或其產品的任何方面發表評論」。蘋果沒有立即回應置評請求。

富士康（Fonconn）母公司台灣鴻海精密工業股份有限公司（Hon Hai Precision Industry Co Ltd）周二宣布投資2.7億美元，成立一家名為福康科技有限公司（FuKang Technology Co Ltd）的新子公司。消息人士指，此舉旨在支持越南的擴張計劃。

鴻海成立新公司  被指為越南擴產做好準備

這名知情人士說，這家合同製造商，還計劃在越南工廠為包括日本索尼公司（Sony Corp.）在內的客戶生產電視機，該產品的生產計劃於2020年末至2021年初開始。索尼拒絕置評。

該人士還說，工廠還將生產其他電子產品，例如電腦鍵盤。

路透社又指，將iPad生產轉移到越南，將標誌著富士康首次在中國境外組裝該設備。

知情人士在7月曾告訴路透社，該公司已計劃斥資10億美元在印度擴建iPhone組裝廠，這是蘋果「強烈要求」的做法，以使中國以外的生產多樣化。

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知情人士說，隨著華盛頓州促進近岸生產，富士康和和碩等同行也正在考慮在墨西哥建廠。

富士康董事長劉永威在八月份告訴投資者，中美貿易戰將世界一分為二，稱富士康的公司旨在提供「兩套供應鏈」。

其他iPad組裝商包括台灣的仁寶電子公司和中國的比亞迪電子國際有限公司。

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