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【中美角力】傅高義籲中國抓住拜登上台機會 做這件事

國情動向 21:57 2020/11/26

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美國民主黨的拜登預料即將就任總統，外界關注中美關係將有何轉變。哈佛大學榮休教授、著名中國問題專家傅高義（Ezra Vogel）認為，中美關係不會突然變好，但拜登將更加理智對待中國，而中國應該抓住機會，重新開放美國媒體駐華記者的簽證。

傅高義周四（26日）在財經年會演講，形容拜登這種人可能會跟其他人都相處得很好，如果把他比作班上學生，可能不是最聰明的，但是大家最喜歡的，和誰都相處很好。他認為這種能力是非常需要，因為美國現在需要療傷。

他表示，過去兩年中美關係變得太差，兩國人民對彼此非常生氣，一夜之間是不能就扭轉，但認為拜登會以更加理智的方式來對待中國。

拜登與習近平私交 料發揮重要作用

他提到，拜登與中國國家主席習近平有個人私交，是比較幸運的。他表示，拜登在在競選期間說過一些強硬的話，但認為是競選需要，而拜登與習近平的私交將在中美關係上發揮重要作用。

曾與習年半內飯聚25小時　拜登是親中定知華？

拜登與習曾friend到一起吃朱古力  此情能再？（組圖）

他稱，拜登現在要做的是找一些知華派專家，了解中國、能夠和中國交談，和中國也在枱面下交談，也可以當面進行開誠布公的交談。而拜登的團隊都是專家，例如國務卿人選布林肯、國家安全顧問的人選。

他認為，拜登執政下，美國會重返世衛組織、《巴黎氣候協定》等，而中美可以在氣候變化、抗疫方面合作。

習近平賀拜登藏密碼   情感與期許滲滿寒意

換走中國眼中釘蓬佩奧 拜登國務卿布林肯何許人？

解決兩個基本問題：商業、學術交流

傅高義又說，中美還要解決兩個基本問題，分別商務問題及學術問題，應該有開放的政策，不管公司是來自哪個國家，只要他們遵守規則，機遇和待遇應該是一樣。

他提到，中國的市場很大，「全世界的企業都希望能夠來到這裡」。中國正鼓勵企業加強創新，學習外國先進知識技術，同時美國打壓華為等中國企業，中國國內有很多聲音呼籲實現科技自立自強。

他建議雙方都應減少在投資等方面的限制，中美企業要在知識產權等領域了解彼此關切，找到更好的方式來進行合作。

《聯合報》報道，特朗普過去幾年收窄中美學術交流的管道，傅高義認為，中國應該主動創造條件，讓更多美國學者有來中國交流學術的機會，讓他們有更多發言的機會。

據報道，他也談到此前中美相互驅逐記者的事件，指中國應該抓住拜登上台的機會，重新開放美國媒體駐華記者的簽證，而且要吸引更多的美國記者駐華。他解釋，美國人希望能到中國，用自己的眼晴來觀察，用自己的話語來講述，認為坦誠的交流對於相互理解與改善印象是最為有效的。

【中美媒體戰】中國據報推遲為美媒記者證續期 簽證期限縮至兩個月

【中美角力】媒體戰再交鋒 中方加強管制美聯社等4間美媒

責任編輯：林佩怡

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