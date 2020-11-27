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【中國經濟】10月工業利潤年升28.2% 累計利潤年内首轉正（更新版）

經濟脈搏 09:36 2020/11/27

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中國10月規模以上工業企業利潤為6429.1億元（人民幣，下同），按年升28.2%，高於前值的10.1%。1-10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額50124.2億元，年增0.7%，1-9月份為下降2.4%，累計利潤按年增速屬年內首次由負轉正。

具體來看，利潤增長主因有超過六成行業利潤實現增長，其中12個行業利潤增速達到兩位數。裝備製造業利潤增長有所加快。首十個月裝備製造業利潤同比增長9.6%，增速比1-9月份加快0.8個百分點，拉動規模以上工業利潤同比增長3.2個百分點，是對工業利潤增長貢獻最大的板塊。

受國內需求回暖、出口形勢好轉等因素共同拉動，消費品製造業利潤按年增長4.8%，增速比1-9月份加快0.4個百分點。此外，期內原材料製造業利潤明顯改善。隨著下游需求持續回暖，產業內部循環逐步暢通，上游原材料行業利潤快速修復。私企業利潤和外資企業利潤恢復向好，工業產成品存貨增速有所放緩均刺激企業利潤增長。

10月工業企業利潤年升28.2% 頭10月利潤轉正

【中國經濟】人行發三季度貨幣執行報告 稱不讓市場的錢溢出來

【中國經濟】官媒：刺激政策將逐步退出 但短期不會加息

另外，由於去年同期基數較低、10月投資收益增加等因素共同作用的結果。剔除短期非經營因素影響後，10月份利潤增速與上月大體相當。國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀，隨著統籌推進疫情防控和經濟社會發展取得重大戰略成果，市場供需關係日益改善，產業循環逐步暢通，工業企業生產經營持續好轉，盈利恢復態勢進一步鞏固。

不過，朱虹也注意到，工業企業應收賬款增速有所上升，現金流壓力加大，不利於企業生產經營的持續恢復。下一步仍需按照構建國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局要求，牢牢把握擴大內需戰略基點，持續激發市場主體活力和消費潛力，推動工業企業生產經營健康發展。

【中國經濟】劉鶴：加快構建「雙循環」 促進新發展格局

【中國經濟】李克強︰要保持政策連續性、有效性和可持續性

【中國經濟】債市頻「爆雷」 金融委提5大要求：零容忍「逃廢債」

【人民幣】專家警示  人民幣升值過快危及外貿企業

責任編輯：游昊雲

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