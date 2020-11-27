任正非這樣寄語新榮耀：可以喊打倒華為 拿「洋槍」競爭

在中美科技戰、美國對華為禁令下，華為早前宣布出售旗下榮耀手機業務，內部日前亦已舉行榮耀送別會。華為創辦人任正非在送會上，寄語新榮耀加強擁抱美、歐等企業，並做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為。

任正非稱，華為在美國一波又一波嚴厲制裁下，明白到美國某些政客「不是為了糾正我們，而是要打死我們」。他表示，華為有能力克服短期困難，但不因自己受難，而拖無辜的人下水，包括代理商、分銷商、供應商，而榮耀就是去與他們同甘共苦。

他認為，榮耀是生產中、低端產品，剝離後的榮耀在智信公司的領導下迅速恢復生產，解決上、下游合作夥伴的困難。榮耀早前售予有官方背景的「深圳市智信新信息技術公司」，後者由深圳國資委旗下公司持股98.6%。

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擁抱美歐日台韓企業

任正非說，榮耀除了要盡快恢復渠道供應，還要全力擁抱全球化產業資源，加強擁抱英、美、歐、日、台、韓的企業。他提到，美國是世界科技強國，它的許多公司很優秀，要堅定大膽與他們合作；同時也要與國內合作夥伴合作，與他們一同成長。

他鼓勵榮耀做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊打倒華為，「成為你們一個自我激勵的口號」。他指出，華為與榮耀「離婚」，就不要再藕斷絲連，理智地處理分開，嚴格按照合規管理，嚴格遵守國際規則，各自實現各自的奮鬥目標。

他說，不要心疼華為，榮耀可以拿著「洋槍」、「洋砲」，與拿著新的「漢陽造」、「大刀、長矛」的華為競爭，「誰勝誰負還不一定呢？我們對你們不會客氣的」。

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責任編輯：林佩怡

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