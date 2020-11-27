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【中澳緊張】中國對澳洲葡萄酒徵反傾銷稅 澳：將積極反抗

國情動向 12:40 2020/11/27

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中澳關係緊張之際，中國商務部周五（27日）公告，初步裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，進口商周六（28日）起要交保證金，各公司保證金比率為107.1%至212.1%。

澳洲方面表示，對中國向澳洲葡萄酒徵收初步關稅的決定「極為失望」，加劇兩國外交緊張關係。農業部長利特普勞德（David Littleproud）聲明稱，中方的決定令人嚴重關切，澳洲將積極反抗，並指澳洲政府堅決反對葡萄酒業者向中國傾銷的說法，認這些說法沒有依據和任何證據。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）形容，這一關稅給葡萄酒行業帶來「毀滅性的打擊」。據報，中國是澳洲葡萄酒的最大買家，截至9月的一年中進口了12億澳元（折合約68億港元）。

中國商務部今年8月對原產於澳洲的進口相關葡萄酒，展開反傾銷立案調查。初步裁定存在傾銷，而中國國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間有因果關係。

當局決定以保證金形式，實施臨時反傾銷措施。周六起，進口經營者在進口被調查產品時，應向中國海關提供相應的保證金。該裁定確定各公司的傾銷幅度，而相應保證金比率為107.1%至212.1%。

澳洲行業團體Australian Grape and Wine的Tony Battaglene表示，尚未看到中國方面的聲明，但認為「表面證據不成立，因此在沒有看到細節前，這顯然令人失望」。

【中澳關係】中方警告澳洲若續敵視中國  會這樣反制

【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

在澳洲要求調查中國新冠疫情源頭後，中澳貿易關係急速惡化，中國採取一系列措施，例如關稅、檢測等方式，阻礙從澳洲進口大麥、牛肉、煤炭等商品。

中國外交部曾表示，當前中澳關係的困難局面是澳方一手造成的，敦促澳方正視問題、糾正錯誤，為兩國關係回到正軌創造條件。

早前，一名不具名的中國官員接受澳洲媒體訪問，提供了一份文件，列舉出澳洲的14項「反中」行為，指中國憤怒了。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳洲無意把中國當成是敵人，但同時，澳洲絕不會停止維護自身國家利益。＿

中澳緊張之際　 澳企進博會接40億美元礦石訂單

【中澳】中國停買一系列澳洲貨？外交部回應 促澳反躬自省

責任編輯：林佩怡

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