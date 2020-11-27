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習近平倡東盟與中國對接發展規劃 深化數字經濟合作

國情動向 11:44 2020/11/27

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第十七屆「中國－東盟商務與投資峰會」今日（27日）在廣西南寧揭幕，國家主席習近平發表視頻致辭，習指全球面臨的不確定因素正在增加，經濟低迷、保護主義抬頭，他提出中國與東盟應在戰略、經貿、科技及抗疫4等方面加強合作，共建更緊密「中國－東盟命運共同體」，並承諾向東盟國家提供抗疫援助。

習近平表示，中國和東盟山的友好關係源遠流長，7年來雙方互聯互通不斷加速，經濟融合持續加深，經貿合作日益加快，雙方關係成為亞太區域合作中最為成功的典範。當今世界正在經歷百年未有之大變局，國際秩序和全球治理體係受到衝擊。新形勢下，中方視東盟為周邊外交優先方向和高質量共建「一帶一路」重點地區，支持東盟在構建開放包容的地區架構中發揮更大作用。中方願同東盟一道推動領域合作，維護地區繁榮發展的良好勢頭。

習近平提出4點倡議：

第一，提升戰略互信，深入對接發展規劃。依托陸海新通道建設，加強基礎設施互聯互通合作，加快推進現有經濟走廊和重點項目建設，積極構建中國－東盟多式聯運聯盟。明年是中國－東盟建立對話關係30周年，中方願同東盟一道，打造更高水平的戰略夥伴關係。

第二，提升經貿合作，加快地區經濟全面復甦。進一步實施好中國－東盟自由貿易協定。中方希望《區域全面經濟夥伴關係協定》儘早生效。暢通貿易、促進投資，相互開放市場，推動產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。在確保疫情防控前提下，採取措施便利人員往來和貨物流通。推動瀾湄合作、中國－東盟東部增長區合作。

第三，提升科技創新，深化數字經濟合作。在智慧城市、5G、人工智能、電子商務、大數據、區塊鏈、遠程醫療等領域打造更多新的合作亮點，加強數據安全保護和政策溝通協調。建設中國－東盟信息港，打造「數字絲綢之路」。

第四，提升抗疫合作，強化公共衛生能力建設。加強政策對話、信息分享和疫苗合作。中國將在疫苗投入使用後積極考慮東盟國家需求，為東盟抗疫基金提供資金支持，為東盟培養1,000名衛生行政人員和專業技術人員，共同建設應急醫療物資儲備庫和公共衛生應急聯絡機制。

習近平強調，中國將堅定不移擴大對外開放，同東盟合作空間將更為廣闊。希望雙方創造更多商機，收穫更多成果，共創更加繁榮美好未來。

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責任編輯：陳建錫

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