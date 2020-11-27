孟晚舟引渡案聆訊　加方人員稱FBI非常關心逮捕情況

加拿大卑詩省最高法院26日繼續展開中國科企華為太子女孟晚舟引渡案的聆訊，孟晚舟律師團隊嘗試在聆訊中找出美加當局在逮捕孟晚舟時濫用程序的證據，加拿大皇家騎警（RCMP）人員的供詞中提到，美國聯邦調查局（FBI）人員似乎非常關心逮捕孟晚舟的情況。

烈治文RCMP溫哥華國際機場特遣隊的負責人倫迪（Ross Lundie）作供時表示，在拘捕孟晚舟行動的當天，被FBI法務專員翁克斯（Sherri Onks）的一個電郵吵醒，電郵是向他核實孟晚舟是否在香港飛溫哥華的航班上，他於是轉寄電郵給其他人詢問，結果加拿大邊境服務局（CBSA）證實孟晚舟在機上。

倫迪認為FBI向他接觸並不尋常，而他也告訴了翁克斯孟晚舟在機上。倫迪說翁克斯希望全日都能收到孟晚舟的最新情況，但倫迪答這不是他負責的範疇。

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倫迪又稱，CBSA審查孟晚舟時，翁克斯至少兩次打來詢問他孟晚舟是否已被拘留，他每次都答翁克斯，孟晚舟正被CBSA審查。他形容，翁克斯似乎對事情的進展很關心，又否認自己他代表FBI與CBSA進行協調。

而前年底負責監督在溫哥華機場逮捕孟的加拿大皇家騎警（RCMP）警長格拉夫（Janice Vander Graaf），25日則否認曾要求獲取孟晚舟的電子設備密碼。她稱，從一名較低級別的警官處獲知，儘管警方沒有要求，但逮捕孟之前，訊問她的加邊境職員收集了其電子設備密碼，並交予警方。

孟晚舟的律師表示，在孟被捕前美國與加拿大當局進行了協調，並利用加拿大邊境服務局（CBSA）的擴展調查權，在沒律師在場的情況下對她進行訊問，將其電子設備的識別詳細信息傳送給美國官員。

自10月下旬起，來自加拿大聯邦警察和邊境管理局的多名證人先後出庭，就加拿大執法部門在拘捕孟晚舟過程中是否存在程序濫用問題，接受控辯雙方交叉詢問。

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責任編輯：游昊雲

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