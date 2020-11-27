中美貿易戰繼續 美對中國這商品徵關稅或創先例

美國總統特朗普的任期預期尚餘不足兩個月，但中美貿易戰仍然繼續。美國商務部日前宣布，對常見用於麵包袋封口的中國束口條（Twist Ties，有稱紮帶）加徵關稅。這是美國商務部首次反擊人民幣匯率低估問題，或開創先例。

▲ 常見用於麵包袋封口的束口條

美國商務部周二（24日）宣布，對來自中國的束口條，徵收122.5%的反補貼稅，理由是北京方面低估了人民幣匯率，以獲得這類產品的市場份額。這是初步裁決，商務部計劃在明年2月中旬最終裁決，國際貿易委員會（ITC）將在明年4月初做出裁決。

首針對「人民幣匯率低估」問題

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，當局將繼續利用所掌握的法律工具，積極反擊匯率低估和其他不公平的補貼，進一步確保美國企業和工人的公平競爭環境。

特朗普政府今年2月曾修改關稅規則，允許公司把低匯率視作一種政府補貼形式而索償，因為低匯率可降低這些國家的出口商品價格，使其能夠以低於美國和其他國際競爭對手的價格，銷售商品。這是旨在應對特朗普政府視為匯率操縱的行為。

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這次向中國束口條加徵關稅，是來自美國明尼蘇達州的生產商Bedford Industries作出的投訴。該公司聲稱，中國的競爭對手，在美國以難以置信的低價傾銷束口條產品。

美國從中國進口束口帶的的貿易總值甚微，去年估計約為415萬美元。但實際上，美國政府沒有專門針對有關進口束口條的統計數據，因此估算是Bedford提供。

中方曾表示，堅決反對美方在反補貼案件中，立案調查所謂「人民幣匯率低估」項目。商務部稱，美國修改法規以對別國匯率進行反補貼調查，已涉嫌違反世貿規則，敦促美方遵守國際規則，停止對「人民幣匯率低估」反補貼調查。

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責任編輯：林佩怡

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