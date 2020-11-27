內地名校舍監趁感恩節派糖 學生威脅舉報「慶祝洋節」

為了宣揚愛國思想及傳統文化，內地官方、民間近年都興起抵制「洋節」（西方節日）的風氣。周四（26日）是美國感恩節，黑龍江哈爾濱工業大學一名宿舍管理員打算藉著節日派糖，卻觸怒抵制洋節的學生；管理員事後道歉。哈工大今日（27日）聲明指，校方堅決禁止宗教活動進校園，學生是出於善意提醒。

根據網傳的微信對話截圖，涉事的王姓管理員當日稱：「今天是西方感恩節，我借此節日在這裡感謝同學們對17公寓工作的支持。今天早7：50分，我在公寓大廳為大家分發糖果，先到先得，發完為止。」未幾亦有學生回應：「宣傳這種西方節日，作為宿舍輔導員，非常不妥。尤其在哈爾濱工業大學。作為官方代表，公開搞洋節慶祝活動，不考慮影響嗎？如不停止，自己將向學校有關部門反映」。王隨後承認錯誤，承認有欠考慮，會日後多加注意。

哈工大聲明表示：「 針對宿舍阿姨感恩節送糖果被學生威脅舉報，說阿姨公開搞『洋節』慶祝活動的網友熱議，經調查了解，公寓阿姨派發巧克力是出於好心，學生留言提醒阿姨也是出於善意。 學校不提倡有宗教色彩的『洋節』進校園，堅決禁止宗教活動進校園」。該聲明發出僅天，已獲近77萬個讚好。

微博網民點樣睇？

次元碎片：阿姨整天為你服務，還要藉著洋節給你發禮物表示感謝，但凡有點人性也幹不出這白眼狼的舉動。 水管武神：那同學真善啊，對寢室阿姨上綱上線，窩工就這樣了？ ydfmetro：星期日是公休日，是西方傳過來的，具有宗教色彩的，請貴校包括小編在內的全體員工星期日不要休息。 火星企鵝：丟人啊，雖然我不過洋節，不過一個大學生這麼舉報宿管阿姨，你這大學是白讀了吧。 creaper5：阿姨要是傳教了確實不妥，但是沒有的話我覺得借感恩節來聯絡一下同學之間的感情也沒啥問題。 香蕉少女：作為大學真的很狹隘了。 青紅皂白的金：你這個學校校徽上的建築風格就很俄羅斯風情，要不別幹了吧？ KYRIEZ_：我尋思馬克思不是舶來的。 冰紋__Icebrindle：我也出於善意，威脅要舉報你，這個善意你要不要啊？ 吳牧之的爸爸：文化自信應該是發揚本國優秀文化，同時包容他國優秀文化。

責任編輯：陳建錫