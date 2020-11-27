【中美科技戰】憂出口管制等 中國稀土價格飆升

中美科技戰日趨激烈之際，中國《出口管制法》將於下月實施，外界憂慮被視為戰略物資的稀土，或面臨潛在出口管制，加上需求復甦，近日中國稀土磁鐵原料價格飆升。

路透社報道，稀土磁鐵原料的三個主要品種之一，氧化鋱價格周四（26日）升至每公斤6,130元人民幣，為2012年6月以來最高，本月增幅高達26%。氧化鐠釹周三（25日）則觸及3年高位，氧化鏑周四創下6月以來最高。

澳洲券商Ord Minnett的分析師Dylan Kelly報告指出，價格飆升是由於磁體原料需求強勁，以及中國《出口管制法》可能影響關鍵礦物的潛在出口。

中國上月通過《出口管制法》，明確任何國家或地區濫用出口管制措施，危害中國國家安全和利益，中國可以根據實際情況，對該國家或地區對等採取措施。

上述報告認為，中國為防止向洛歇馬丁等公司供應某些材料。此前，美國軍工企業洛歇馬丁等對台售武，引發北京不滿，宣布制裁。

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下游需求急升 拉動價格

諮詢公司Adamas Intelligence常務董事Ryan Castilloux則認為，稀土原料價格上漲是受到市場供需緊繃推動，指中國磁鐵生產商往往最多只保留1個月的庫存。而中國以外消費的反彈比預期更快更強勁，導致庫存迅速減少。

他指出，中美政治角力及即將推出的出口法律是另外的影響因素，買家或會囤貨以免受到影響。

中國是稀土出口大國。據中國海關數據，9月中國對美國的稀土磁鐵出口超過480噸，至少是2016年以來最高單月規模。

內地《華夏時報》引述百川盈孚稀土分析師杜帥兵稱，稀土價格從10月開始猛漲主要是下游需求快速拉升，進入11月稀土價格更有情緒上的爆發，但價格並不理性。

他認為，《出口管制法》推動稀土價格上漲意義不大，稀土是否列入管制清單中並不明確，而《出口管制法》並不是說限制出口。

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責任編輯：林佩怡