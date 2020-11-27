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【中美科技戰】北斗系統令GPS失色 日媒舉出這關鍵數據

國情動向 13:33 2020/11/27

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數據指北斗系統比GPS在定位上更加準確

由中國自主研發的北斗衛星導航系統（BDS）全面投入應用後，美國全球定位系統（GPS）的權霸地位開始搖搖欲墜。日本媒體發表文章指，在全球195個主要國家中，BDS對其中有165個國家的首都的觀測頻率，要高於GPS。這項數據顯示，長期以來作為唯一選擇的GPS，現時正被逐漸超越。

《日經亞洲評論》文章指，自互聯網誕生以來半個世紀的大部分時間，美國一直是網絡空間中無可爭議的驅動力量，但是這個迅速增長的領域正在快速發生變化。在這個所有技術都被納入信息戰的時代裏，中國正朝着新的競爭領域邁進：太空、網絡，甚至被稱為「大腦優勢」的領域。

在昨日（26日）舉行的2020世界5G大會主論壇上，北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風表示，北斗的核心器件國產化率已經達到了100%。基礎產品實現了自主可控，並已出口至120多個國家和地區，比如新加坡，柬埔寨等。另外，中國國產的北斗導航型22nm芯片，已經進入量產階段。

而在導航的精度方面，楊長風表示，北斗三號全球範圍定位精度優於10米、測速精度優於每秒0.2米、授時精度優於20納秒。除了精確的導航服務，北斗三號還可以提供國際搜救、地基增強服務等六類特色應用，是目前全球最強大的全球衛星導航系統。

萬聯證券報告指，中國2019年北斗導航芯片、模塊等基礎產品銷量突破1億片，北斗應用遍地開花，商務物流、農林牧漁、電子商務和移動智能均與北斗導航形成不同程度的融合，北斗全球組網能讓各個應用系統及終端。對時間和空間產生更高精度的感知。今年上半年申請入網支持北斗定位的智能手機達到80%；華為、小米、OPPO、vivo等中國品牌大部分機型均支持北斗功能。此外，iPhone 12還成為首個明確寫入支持中國北斗衛星導航系統的蘋果手機產品。

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責任編輯：陳建錫

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