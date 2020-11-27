▲ 屢屢驗出新冠病毒 冷鏈食品還能不能吃？

內地近期頻頻從進口冷鏈食品（冷凍食品）驗出新型冠狀病毒，多地疫情更因此翻發，有人因此確診新冠肺炎。驗出病毒的進口冷鏈食品種類由海鮮到畜禽肉類，病毒污染範圍由食品到集裝箱，以至疫情傳播由從物到人至從人到人，聽上去頗為令人擔心。那麼冷鏈食品還能不能吃？

進口冷鏈食品為何屢成「雷區」？

今年6月以來，全國多地局部疫情源頭都指向進口冷鏈食品，三文魚、比目魚、德國豬手、厄瓜多爾冷凍蝦、印度凍帶魚等進口產品紛紛中招，疫情涉及東莞、上海、天津、滿洲里、喀什等地，更有人只因處理過冷鏈集裝箱而染病。

國家食品安全風險評估中心副主任李寧稱，國外正處於疫情爆發期，跨境運輸過程中冷鏈食品及外包裝極有可能成為攜帶新冠病毒的載體，而中國近期加大對進口冷鏈食品及其外包裝做病毒核酸抽檢，隨著檢測頻次、頻率及覆蓋範圍增加，發現陽性的概率隨之增加。

李寧認為這也反映，中國在加強物防方面採取的措施是有效的。他說截至目前，全國抽檢監測的陽性率是萬分之0.48，而且主要集中在食品外包裝。

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進口冷鏈食品還能不能吃？

可以，正確處理就毋須太擔心。中國疾控中心消毒學首席專家、環境所消毒與感染控制中心主任張流波指出，目前並沒有發現因為直接食用這些冷鏈食品引起的感染，感染風險主要是在搬運、操作等環節。

張流波稱，有效消毒進口冷鏈食品外包裝表面，可以將新冠肺炎病毒滅活，而消毒後再接觸表面，感染風險是非常低的。即使消毒過後核酸檢測仍可能呈陽性，公眾也不必過度緊張，這可能只是因為病毒核酸仍可能存在於包裝上所致。

李寧補充，烹飪過程也要保持清潔、使用安全的水和原材料、生熟分開、燒熟煮透、保持食物的安全溫度。

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接觸進口冷鏈食品後應怎辦？

先消毒、後洗手、防飛濺、查周邊、高溫洗、速處理。

張流波建議，公眾在接觸進口冷鏈食品時，應首先消毒外包裝表面，隨後清潔雙手。處理外包裝時，要避免對周邊環境造成污染，同時做好周邊環境的清潔與消毒。接觸食品的炊具要及時清洗，使用過的殘渣單獨包裝，及時處理。

李寧亦提醒，採購新鮮食材時，避免用不干淨的手觸摸口、眼、鼻。從流行病學溯源分析來看，感染人群是特定環境下反覆接觸進口冷鏈食品外包裝的高風險人群，比如搬運工等。

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當局針對進口冷鏈食品有何部署？

國務院已印發《進口冷鏈食品預防性全面消毒工作方案》，海關總署正按此明確口岸環節預防性消毒的工作要求、作業流程、消毒技術規範及配套監管措施。一些口岸規定冷鏈食品外包裝消毒用500mg/L二氧化氯消毒液或0.2%至0.4%過氧乙酸或3%過氧化氫，噴灑或擦拭消毒外包裝的6個面，作用30分鐘，用清水沖洗乾淨。

國家市場監管總局食品經營司市場稽查專員陳諝表示，監管部門會重點採取5項措施：（1）及時開展市場風險排查；（2）督促食品生產經營者落實主體責任；（3）持續加強日常監管；（4）落實預防消毒措施；（5）推進追溯平台建設。

自10月30日起，天津冷鏈食品追溯平台已全面上線運行。消費者可通過掃描產品外包裝或貨櫃上的電子溯源碼，了解到原產國或地區、進口商、檢驗檢疫證明等信息。

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責任編輯：連兆鋒