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澳洲對中國煤炭出口暴跌96% 82艘煤船滯留待清關

國情動向 15:16 2020/11/27

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澳洲煤炭進口中國受阻，大量運煤船滯留

澳洲因新冠疫情、地區問題等與中國交惡，包括煤炭在內多項產品被禁止進口。澳媒今日（27日）報道，在中國滯留的運煤船已增至82艘。煤炭作為澳洲第二大出口產業，在本月前3周，其對中國的出口量暴跌了96％。業界憂慮情況持續，澳洲煤炭業將受到巨大打擊，其他地區的市場亦難免受波及。

中國外交部26日表示，近年中國因環保原因加強對進口煤炭的質檢，發現不合格的情況較多，故依法處理以保護中國進口企業的合法權益和環境安全。

《澳洲人報》引述行內消息指，本月澳洲煤炭的運輸量預計為500萬噸，但至今僅完成19萬噸。估計在中國等待清關的煤炭達880萬噸、價值約11億澳元。至於滯留的運煤船數量則是兩周前的4倍，受影響的海員超過1,500名。而受影響的不止澳洲船，其中一艘裝有澳洲煤炭、掛印度旗的船，即使已獲日本企業同意購買該批上了「黑名單」的貨物，以幫助其結束多月的貿易僵持，但中國有關部門仍阻止該艘船離開中國水域。

為應對中國的禁令，部分煤炭被運到更遠的目的地，過去2周共8批煤炭折價賣給了土耳其，引起業界擔憂。能源顧問公司Wood Mackenzie指出：「如果對澳洲商品的限制繼續下去，我們可能會看到對正常購買模式的更大破壞。澳洲的煤炭將被迫進入歐洲和南美市場，從而導致這些市場的價格下降」。西澳反對黨貿易發言人Madeleine King則表示，數千個就業職位正面臨中國報復風險，政府不知道下一步該怎麼做，付出代價的是勤勞工作的澳洲人。

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責任編輯：陳建錫 

商品 疫情 外交 運輸 貿易 中國外交部 土耳其 澳洲 中國 日本

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