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【大灣區】國家發改委：研究橫琴建設澳門證券交易所

國情動向 15:37 2020/11/27

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內地傳媒報道，國家發改委近日就全國政協提案答覆稱，研究探索在橫琴建設澳門證券交易所，助力粵港澳大灣區建設，將與有關方面積極參與相關工作。

國家發改委表示，橫琴毗鄰澳門，區位優勢明顯，具有粵澳合作的先天優勢。去年2月《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式印發，其中明確提出，「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」、「探索建設澳門—珠海跨境金融合作示範區」。

目前澳門聯合廣東在橫琴推動建設粵澳跨境金融合作（珠海）示範區，已吸引10多間澳門金融機構入駐，在橫琴註冊的金融企業已有5000多家。

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發改委稱，研究探索在橫琴建設澳門證券交易所，有利於支持澳門發展符合自身實際的特色金融產業，推進澳門經濟適度多元發展，助力粵港澳大灣區建設，對落實好《規劃綱要》相關任務有積極意義，將會同有關方面積極參與相關工作。

澳門早前發布的施政報告顯示，將建立健全金融法律法規，推進《信託法》立法和《金融體係法律制度》修訂工作，加強金融軟硬基礎設施建設，鼓勵大灣區企業到澳門發行債劵，落實跨境雙向「理財通」試點，促進跨境投資便利化，助力人民幣跨境流動和使用。報道指出，這反映澳門進一步做大做強現代金融業的決心。

此外，珠海及橫琴已在支持澳門現代金融業發展方面，也做了銜接準備工作。金融基礎設施服務方面，橫琴新區公共數據中心、橫琴智能超算中心一期等已建設完成，電力、通訊（如5G基站）等基礎設施建設趨完善。

責任編輯：林佩怡

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