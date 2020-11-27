【中澳貿易戰】雙方因何爭拗？一文看懂澳洲5件事惹怒中國

中國商務部初步裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，進口商要交比率為107.1%至212.1%的保證金。澳洲貿易部長形容，這一關稅給葡萄酒行業帶來「毀滅性打擊」。事實上，中澳經貿關係近期頻遇阻礙，波及澳洲的大麥、牛肉、煤炭等產業。

中方指，當前中澳關係的困難局面是澳方一手造成的，敦促澳方正視問題、糾正錯誤，為兩國關係回到正軌創造條件。澳方做了什麼事？這要從2017年說起。

澳洲情報組織：中國干預堪培拉決策

2017年，澳洲安全情報組織警告，中國愈加大膽的試圖影響堪培拉的決策。中國商人向當地政客的捐款也被曝光。當年年底，澳洲通過旨在遏制外國干預的法律。

以國安為由 澳洲率先公開禁華為

2018年8月，澳洲政府宣布，基於國家安全問題，禁止中國電訊裝備公司華為與中興通訊，參與澳洲5G網絡建設。 澳洲成首個公開禁止華為參與其5G網絡建設的國家。之後，華為持續削減在澳洲的員工人數及投資。

敦促調查疫情源頭 批評北京抗疫方式

在今年年初疫情全球大流行之際，澳洲批評北京處理疫情的方式，又敦促各國領袖支持調查病毒源頭及病毒如何擴散，指所有世衛成員國都有責任及義務參與這項調查，令世界變得更安全。

暫停與港引渡協議 接納港人移民

另外，在港區國安法問題上，澳洲除警示國民勿赴港，以及暫停執行與香港的引渡協議，並延長港人學生或臨時工作簽證5年，鋪路申請永久居留。

再早之前的反修例運動期間，澳洲總理莫里森還促請中方尊重「和平示威者」。

聯合美日 在印太遏制中國

此外，堪培拉還積極與該地區其他大國，尤其是印度和日本合作，並加強與美國的關係。本月初，美日澳印在印度洋展開年度軍演，這是澳洲自2007年來首次加入。

外界普遍相信軍演目的是圍堵中國，遏制後者在印太地區擴張。

澳洲對中國煤炭出口暴跌96% 82艘煤船滯留待清關

【中澳關係】美政客籲澳洲不要依賴中國 3數據話你知是否可行？

【中澳關係】被指有14項反華行為 澳洲總理這樣回應

稍早前，中國駐堪培拉大使館還列出一份檔案，內容包含14項爭端，除了前述的干涉內政、華為問題、調查疫情、香港問題外，還提及澳洲阻止10項中國在基礎設施，農業和畜牧業領域的投資，以及為澳洲戰略政策研究所的反華研究提供資金等。

莫里森表示，澳洲無意把中國當成敵人，但也絕不會停止維護自身國家利益。

中方回應稱，澳方屢屢在涉及中國核心利益和重大關切的問題上采取錯誤言行，主動挑起挑釁性、對抗性行動，這才是造成當前中澳關係困難局面的根本原因。中國堅決反對打著維護自身國家利益的旗號損害他國利益，以維護自身價值觀為借口把自己的意志強加於人。

責任編輯：尹航

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