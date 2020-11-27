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中核華龍一號成功併網發電 中國打破國外核電技術壟斷

經濟脈搏 16:04 2020/11/27

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澎湃新聞報道，27日凌晨零時41分，華龍一號全球首爐──中核集團福清核電5號機組首次併網成功，發出第一度電。經現場確認，該機組各項技術指標均符合設計要求，機組狀態良好，為後續機組投入商業運行奠定堅實基礎，並創造全球第三代核電首爐建設的最佳業績。報這標誌著中國打破國外核電技術壟斷，正式進入核電技術先進國家行列，這對中國實現由核電大國向核電強國的跨越具有重要意義。

華龍一號是中核集團在30餘年核電科研、設計、製造、建設和運行經驗的基礎上，研發設計的具有完全自主智慧財產權的三代壓水爐核電創新成果。華龍一號設計壽命為60年，反應爐採用177爐芯設計，爐芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90％，創新性採用「能動和非能動」相結合的安全系統、雙層安全殼等技術，在安全性上滿足國際最高安全標準要求。

報道稱，作為中國核電走向世界的「國家名片」，華龍一號是當前核電市場上接受度最高的三代核電機型之一，是中國核電創新發展的重大標誌性成果。目前，中核集團海內外共有6台華龍一號核電機組在建，建設工程安全和品質處於良好受控狀態。

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「中核集團」微信公號表示，從2015年5月7日開工建設到2020年11月27日併網發電，華龍一號全球首爐工程各項節點穩步推進，安全品質可控。在2000多個日夜裡，近萬名核工業人在探索自主三代核電發展的征程上努力奮鬥，踏出了一條國產化核電發展的成功之路──形成一套完整的、自主的型號標準體系，所有核心零組件均已實現國產，國產化率達到85％以上，完全具備了批量化建設的能力。

同時，中核集團聯合58家國有企業，聯動140餘家民營企業，帶動上下游產業鏈5000多家企業，共同突破了411台核心裝備的國產化，形成700餘件專利、120餘項軟體著作權、1項國際核電標準，涵蓋核電廠前期、設計、設備、建設、調試等全生命周期，有力支撐華龍一號批量化建設和「走出去」。

據報道，華龍一號全球首爐福清核電5號機組併網發電將會大幅提升中國核電行業的競爭力，同時對優化能源結構、推動綠色低碳發展，助力國內國際雙循環新發展格局的建成具有重要意義。機組併網後，還將進行各功率平台的各項試驗和滿功率示範運行考核。目前中國海內外共有10台華龍一號核電機組在建，建設工程安全和品質良好。

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責任編輯：游昊雲

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